Lucas Nava, el argentino que es preparador físico de Bolivia y discutió con Messi

El partido ya era historia. La Argentina había logrado una trascendental victoria en la siempre complicada latura de La Paz con una actuación convincente. Cuando de pronto, todo se "picó" cuando los equipos se retiraban a la zona de vestuarios.

"La concha de tu madre, ¿qué te pasa, Pelado?", le gritó Lionel Messi a un integrante del cuerpo técnico de Bolivia. Y agregó: "Estuviste gritando todo el el partido, boludo. ¿Para qué hacés quilombo? Desde el banco estás gritando".

Pero, ¿quién es el "pelado" que se hizo famoso en cuestión de minutos en Twitter? Se trata de Lucas Nava, un preparador físico argentino que en la actualidad trabaja en la selección boliviana. En la Argentina, trabajó en Barracas Central y Nueva Chicago, además de hacerlo en Cerro Porteño, de Paraguay, y The Strongest, de Bolivia, ya como parte del cuerpo técnico del venezolano César Farías, hoy a cargo del seleccionado del altiplano.

Lo curioso es que así como cara a cara sacó de quicio a Messi, en las redes sociales se delata como un ferviente admirador del crack rosarino.

Nava había sido noticia a principios de este año también por un hecho curioso: ya en funciones en la selección boliviana, se encontraba trabajando en el Preolímpico Sub 23 y preparó en el vestuario una suerte de haka para motivar a los jugadores al estilo All Blacks antes de enfrentar a Brasil. No fue suficiente: perdieron 5-3. También se destaca por realizar originales tareas de activación, que comparte a través de su cuenta de Twitter.

Todo había comenzado con la decisión de Haro de mostrarle la tarjeta amarilla a un argentino: Haro se acercó hacia donde estaban Messi y Lautaro Martínez, quienes celebraban el primer triunfo argentino en la altura de La Paz tras 15 años, e hizo el gesto de la amonestación. Luego, y mientras los argentinos celebraban y los bolivianos buscaban alguna explicación de la derrota, Haro fue hacia el lugar donde estaba Martins, quien todavía no podía creer el resultado. El árbitro repitió el gesto de la amonestación, y cuándo el goleador boliviano le preguntó por qué, Haro le respondió: "A los dos", en obvia alusión a su rival argentino que también recibió la misma sanción disciplinaria. Martins seguía enojado: "¡Se comieron seis!", en relación a la goleada sufrida por el equipo argentino en 2009.

Desde la AFA no confirmaron si Messi había recibido la tarjeta amarilla sobre el final del partido, por lo que habrá que esperar para saber si el amonestado efectivamente fue el rosarino. Fuentes bolivianas sí confirmaron, en cambio, que Martins había recibido la tarjeta amarilla. Luego del encontronazo, y por más que hubo algunos ánimos un tanto enojados con el arbitraje (el partido estuvo tres minutos demorado por la resolución del segundo gol argentino, que fue chequeado por el VAR para confirmar la posición de Lautaro Martínez), ambos equipos se fueron a los vestuarios.

