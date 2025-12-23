Quién ganó el Olimpia de Oro 2026 y todos los premiados, terna por terna

Este lunes se conocieron los galardones deportivos que entrega el Círculo de Periodistas de la Argentina; el automovilismo volvió a brillar
El Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina entregó este lunes sus tradicionales premios Olimpia, entre los que siempre destaca la expectativa por saber quién se lleva la estatuilla más importante, la de oro. Entre todos los galardonados de las ternas con sus Olimpia de Plata, uno se erigió en lo más alto. Y fue Agustín Canapino, flamante campeón del TC completando la Triple Corona (títulos en TC Pick Up y Turismo Carretera 2000).
De esta manera, el arrecifeño le dio la continuidad dorada al automovilismo en la cima, ya que el año pasado el ganador fue Franco Colapinto (compartido con Emiliano ‘Dibu’ Martínez), tras su arribo a la Fórmula 1. Este fue el segundo gran premio para el ex participante del IndyCar de Estados Unidos, ya que también lo ganó en 2018.
El piloto ya sonaba entre los máximos favoritos a ganar el Olimpia de Oro en la previa. Relegó en la consideración a Ángel Di María -estuvo presente en la ceremonia-, campeón con Rosario Central en su vuelta al club, y Agostina Hein, que ganó su terna en natación por sobre Macarena Ceballos, también de enorme temporada. La campeona mundial juvenil este año en Rumania y nueva dueña del récord argentino y sudamericano en los 4x100 combinados, fue otra de las grandes figuras de la noche en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló la fiesta.
Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025
- Ajedrez: Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez
- Atletismo: Florencia Borelli
- Automovilismo: Agustín Canapino
- Básquetbol: Facundo Campazzo
- Billar: Valentino Oliveto
- Bochas: Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
- Cestoball: Santiago Díaz
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Deportes de invierno: Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic
- Esquí náutico: Eugenia De Armas
- Esgrima: Isabel Di Tella
- eSports: Leviatangg
- Fútbol: Ángel Di María
- Futsal: Juan Cruz Freijo
- Gimnasia: Julieta Lucas
- Golf: Ángel Cabrera
- Handball: Diego Simonet
- Hockey sobre césped: Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto
- Karate: Juan Ignacio Gallardo
- Lucha: Agustín Destribats
- Motociclismo: Valentín Perrone
- Natación: Agostina Hein
- Pádel: Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff
- Patín: Facundo Nieva Biza
- Pato: Justo Bermúdez
- Pelota: Facundo Andreasen
- Polo: Adolfo Cambiaso (n)
- Remo: Santino Menín
- Rugby: Santiago Carreras
- Softbol: Luciano Biondi
- Taekwondo: Ignacio Espíndola
- Tenis: Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes
- Tiro: Julián Gutiérrez
- Turf: Francisco Goncalves
- Vóleibol: Agustín Loser
- Yachting: Catalina Turienzo
Los ganadores del Olimpia de Oro a lo largo de la historia
- 1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).
- 1955: Pascual Pérez (Boxeo).
- 1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).
- 1957: Pedro Dellacha (Fútbol).
- 1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).
- 1959: Luis Thompson (Boxeo).
- 1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).
- 1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).
- 1962: Norma Baylon (Tenis).
- 1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).
- 1964: Carlos Moratorio (Equitación).
- 1965: Bernardo Otaño (Rugby).
- 1966: Horacio Accavallo (Boxeo).
- 1967: Roberto De Vicenzo (Golf).
- 1968: Nicolino Locche (Boxeo).
- 1969: Alberto Demiddi (Remo).
- 1970: Roberto De Vicenzo (Golf).
- 1971: Alberto Demiddi (Remo).
- 1972: Carlos Monzón (Boxeo).
- 1973: Horacio Iglesias (Natación).
- 1974: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1975: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).
- 1977: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).
- 1979: Diego Maradona (Fútbol).
- 1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).
- 1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).
- 1982: Santos Laciar (Boxeo).
- 1983: Santos Laciar (Boxeo).
- 1984: Santos Laciar (Boxeo).
- 1985: Hugo Porta (Rugby).
- 1986: Diego Maradona (Fútbol).
- 1987: Gabriela Sabatini (Tenis).
- 1988: Gabriela Sabatini (Tenis).
- 1989: Eduardo Romero (Golf).
- 1990: Pedro Décima (Boxeo).
- 1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).
- 1992: Diego Degano (Natación).
- 1993: Marcelo Milanesio (Básquet).
- 1994: Julio César Vásquez (Boxeo).
- 1995: Nora Vega (Patín).
- 1996: Carlos Espínola (Yachting).
- 1997: José Meolans (Natación).
- 1998: Andrea González (Patín).
- 1999: Gonzalo Quesada (Rugby).
- 2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).
- 2001: José Cóceres (Golf).
- 2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).
- 2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).
- 2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).
- 2005: David Nalbandian (Tenis).
- 2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).
- 2007: Angel Cabrera (Golf).
- 2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).
- 2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).
- 2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).
- 2011: Lionel Messi (Fútbol).
- 2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).
- 2013: Marcos Maidana (Boxeo).
- 2014: Adolfo Cambiasso (Polo).
- 2015: Paula Paretto (Judo).
- 2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).
- 2017: Delfina Pignatiello (Natación).
- 2018: Agustín Canapino (Automovilismo).
- 2019: Luis Scola (Básquetbol).
- 2020: Diego Schwartzman (Tenis).
- 2021: Lionel Messi (Fútbol).
- 2022: Lionel Messi (Fútbol).
- 2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).
- 2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).
- 2025: Agustín Canapino (Automovilismo)
