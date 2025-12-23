Quién ganó el Olimpia de Oro 2026 y todos los premiados, terna por terna

El Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina entregó este lunes sus tradicionales premios Olimpia, entre los que siempre destaca la expectativa por saber quién se lleva la estatuilla más importante, la de oro. Entre todos los galardonados de las ternas con sus Olimpia de Plata, uno se erigió en lo más alto. Y fue Agustín Canapino, flamante campeón del TC completando la Triple Corona (títulos en TC Pick Up y Turismo Carretera 2000).

De esta manera, el arrecifeño le dio la continuidad dorada al automovilismo en la cima, ya que el año pasado el ganador fue Franco Colapinto (compartido con Emiliano ‘Dibu’ Martínez), tras su arribo a la Fórmula 1. Este fue el segundo gran premio para el ex participante del IndyCar de Estados Unidos, ya que también lo ganó en 2018.

El piloto ya sonaba entre los máximos favoritos a ganar el Olimpia de Oro en la previa. Relegó en la consideración a Ángel Di María -estuvo presente en la ceremonia-, campeón con Rosario Central en su vuelta al club, y Agostina Hein, que ganó su terna en natación por sobre Macarena Ceballos, también de enorme temporada. La campeona mundial juvenil este año en Rumania y nueva dueña del récord argentino y sudamericano en los 4x100 combinados, fue otra de las grandes figuras de la noche en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló la fiesta.

Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Evelin Bermúdez se quedó con el Olimpia de Plata en boxeo; es tricampeona mundial minimosca

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

eSports: Leviatangg

Fútbol: Ángel Di María

Ángel Di María estuvo acompañado por Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, en la gala de los Premios Olimpia 2025 Manuel Cortina

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre césped: Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Agostina Hein fue elegida como la nadadora más destacada de la Argentina en 2025 Ricardo Pristupluk

Pádel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

Los ganadores del Olimpia de Oro a lo largo de la historia

1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).

1955: Pascual Pérez (Boxeo).

1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).

1957: Pedro Dellacha (Fútbol).

1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).

1959: Luis Thompson (Boxeo).

1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).

1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).

1962: Norma Baylon (Tenis).

1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).

1964: Carlos Moratorio (Equitación).

1965: Bernardo Otaño (Rugby).

1966: Horacio Accavallo (Boxeo).

1967: Roberto De Vicenzo (Golf).

1968: Nicolino Locche (Boxeo).

1969: Alberto Demiddi (Remo).

1970: Roberto De Vicenzo (Golf).

1971: Alberto Demiddi (Remo).

1972: Carlos Monzón (Boxeo).

1973: Horacio Iglesias (Natación).

1974: Guillermo Vilas (Tenis).

1975: Guillermo Vilas (Tenis).

1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).

1977: Guillermo Vilas (Tenis).

1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).

1979: Diego Maradona (Fútbol).

1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).

1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).

1982: Santos Laciar (Boxeo).

1983: Santos Laciar (Boxeo).

1984: Santos Laciar (Boxeo).

1985: Hugo Porta (Rugby).

1986: Diego Maradona (Fútbol).

1987: Gabriela Sabatini (Tenis).

1988: Gabriela Sabatini (Tenis).

1989: Eduardo Romero (Golf).

1990: Pedro Décima (Boxeo).

1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).

1992: Diego Degano (Natación).

1993: Marcelo Milanesio (Básquet).

1994: Julio César Vásquez (Boxeo).

1995: Nora Vega (Patín).

1996: Carlos Espínola (Yachting).

1997: José Meolans (Natación).

1998: Andrea González (Patín).

1999: Gonzalo Quesada (Rugby).

2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).

2001: José Cóceres (Golf).

2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).

2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).

2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).

2005: David Nalbandian (Tenis).

2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).

2007: Angel Cabrera (Golf).

2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).

2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).

2011: Lionel Messi (Fútbol).

2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).

2013: Marcos Maidana (Boxeo).

2014: Adolfo Cambiasso (Polo).

2015: Paula Paretto (Judo).

2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2017: Delfina Pignatiello (Natación).

2018: Agustín Canapino (Automovilismo).

2019: Luis Scola (Básquetbol).

2020: Diego Schwartzman (Tenis).

2021: Lionel Messi (Fútbol).

2022: Lionel Messi (Fútbol).

2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).

2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).

2025: Agustín Canapino (Automovilismo)