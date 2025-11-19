No llegaron al Mundial y se quedaron sin trabajo: los técnicos de Jamaica, Costa Rica y Honduras, afuera

El final de las eliminatorias centroamericanas deparó alegrías y tristezas. Celebraron Curazao, Haití y Panamá, que sacaron sus pasajes al Mundial 2026. Mantienen la esperanza Surinam y Jamaica, que acudirán al repechaje de marzo próximo, a jugarse en México. Y luego, están los que se lamentan por quedar eliminados. Quedar al margen dejó sus consecuencias: en cuestión de horas, tres entrenadores se quedaron sin trabajo.

Steve McClaren renunció como director técnico de Jamaica después de que sus “Reggae Boyz” empataron 0-0 con Curazao y no lograran clasificarse directamente para la Copa del Mundo de 2026. Con ese resultado, Curazao encabezó el Grupo B. Al clasificar al torneo por primera vez en su historia, se convirtió en la nación más pequeña por población en lograrlo. Jamaica terminó en segundo lugar, pero aún puede avanzar a la Copa del Mundo.

McClaren renunció solo minutos después del partido en Kingston, diciendo que su decisión era “en el mejor interés del equipo”.

Jamaica's head coach British Steve McClaren watches from the sidelines during the World Cup qualifier football match between Jamaica and Curacao at the National Stadium in Kingston, Jamaica on November 18, 2025. (Photo by Ricardo Makyn / AFP)� RICARDO MAKYN� - AFP�

“En los últimos 18 meses he dado todo lo que tengo a este trabajo”, afirmó. “Liderar a este equipo ha sido uno de los mayores honores de mi carrera”, agregó McClaren, que asumió el cargo después de dejar Manchester United en el verano europeo de 2024, donde se desempeñó como asistente de Erik ten Hag.

“Después de una profunda reflexión y una evaluación honesta de dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir, he decidido renunciar como entrenador principal del equipo nacional de Jamaica”, expresó McClaren. “A veces, lo mejor que un líder puede hacer es reconocer cuándo se requiere una nueva voz, nueva energía y una perspectiva diferente para avanzar a este equipo.”

El inglés, de 64 años, también estuvo a cargo previamente de varios clubes, incluidos Nottingham Forest, Derby County, Newcastle, Queens Park Rangers, Wolfsburg y Twente Enschede.

Juninho Bacuna, de Curazao, al centro, lucha por el balón contra Ethan Pinnock, de Jamaica; los Reggae Boyz acudirán al repechaje (AP Photo/Collin Reid) Collin Reid - AP

Además, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció el cese del colombiano Reinaldo Rueda como director técnico de la selección, un día después de fracasar en su intento por llevarla a su tercera Copa del Mundo. El empate 0-0 ante Costa Rica, en la última jornada, dejó a ambas selecciones fuera de todo.

“Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026″, informó la FFH en un comunicado. “El fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto”, agregó.

La frustración de los jugadores de Honduras (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) EZEQUIEL BECERRA� - AFP�

Rueda había sido designado técnico de Honduras en julio de 2023, con la consigna de llevarla al Mundial, como lo hizo en 2010, pero en la fase final se quedó en el segundo lugar del Grupo C con nueve puntos, y se vio marginado por diferencia de gol.

El entrenador colombiano, de 68 años, se sentó frente a los periodistas minutos después de la eliminación. Esa situación lo desbordó y rompió en un llanto desconsolado. Entre sollozos, después de tomar aire, dijo: “Perdón, pero yo creo que es un momento duro. Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente".

Del otro lado del banco, también le tocó decir adiós al mexicano Miguel Herrera, que anunció su salida de la selección de Costa Rica. “Seguramente estaremos en días de estos tranquilos para sentarnos y finiquitar esto”, señaló Herrera luego del empate con Honduras.

El mexicano Miguel Herrera se alejó de la selección de Costa Rica (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) EZEQUIEL BECERRA� - AFP�

“Estoy apesadumbrado, la verdad que no me había encontrado nunca en mi carrera en esta situación desafortunada, se intentó y no se pudo”, agregó.

Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas (6) terminó tercera del Grupo C del clasificatorio de Concacaf, tras Haití y Honduras. Los dirigidos por el “Piojo” Herrera solo quedaron por encima de Nicaragua, el único equipo al que pudieron ganar. “No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo” por estar en el Mundial, “pero hoy desafortunadamente se borraron”, indicó el DT mexicano, muy criticado por la afición y una parte de la prensa costarricense. “Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia y todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado”, añadió, visiblemente afectado.