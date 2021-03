Boxeo: Oscar De la Hoya anunció que vuelve a los 48 y Manny Pacquiao se burló de él en las redes

La noticia es tan sorpresiva que invita al descreimiento. Oscar de la Hoya anunció su regreso a la actividad a los 48 años y hasta dio una fecha para su combate, el próximo 3 de julio.

El boxeador mexicano-estadounidense, realizó el anuncio en Las Vegas, durante la conferencia de prensa en la que se presentaba el combate entre el youtuber Jake Paul y el peleador de artes marciales Ben Askren. ¿Será un movimiento de marketing para aumentar la atención sobre sus negocios?

Por el momento el anuncio fue muy misterioso ya que no dio precisiones de un posible rival. No hay que perder de vista que la salud de De la Hoya se vio afectada como él mismo contó en más de una oportunidad por el consumo de drogas. Y hace 12 años que no combate. Su última pelea fue el 6 de diciembre de 2008, cuando se retiró en el octavo asalto ante la amplia superioridad del filipino Manny Pacquiao, en el MGM Grand de Las Vegas.

Justamente Pacquiao, de 42 años, fue uno de los primeros que se expresó ante el anuncio de De la Hoya. El actual presidente del Partido Democrático filipino Poder Popular y senador, se burló de su adversario al publicar en su cuenta de Twitter un video en el que se lo ve dándole una paliza en aquel combate de 2008. Un claro desafío.

Aunque muchos imaginaron que ese desafío podría tratarse de una reedición de aquel duelo, parece poco probable. Pacquiao sigue en actividad y actualmente es super campeón welter de la AMB.

Mientras De la Hoya no pelea desde hace 12 años, Pacquiao, antes de la pandemia, en 2019, ganó dos combates importantes ante figuras como Keith Thurman y Adiren Broner. Un duelo entre ambos no tendría equivalencia alguna.

De la Hoya fue uno de los boxeadores más taquilleros de la historia. Nadie vendió más peleas por pay-per-view que él, por más de 700 millones de dólares. Es el único boxeador que ganó títulos mundiales en seis categorías diferentes y fue campeón olímpico en Barcelona 92. Pero pasaron 30 años de aquel bautismo como Golden Boy. Habrá que esperar para saber si realmente planea convertirse en Golden Old, o sólo está generando ruido para activar sus actuales negocios como patrocinador.

De la Hoya, un campeón en la Argentina Matías Aimar - LA NACION

En la conferencia también se confirmó que el mediano mexicano Jaime Munguía tendrá como próximo rival al polaco Maciej Sulecki, en lo que puede ser la previa de un combate de campanillas ante el kazajo Gennady Golovkin.

Manny Paquiao, último rival de Óscar de la Hoya, que realizó un picante tuit al publicar un video en el que se ve parte de la paliza que le dio al estadounidense en 2008 cuando le ganó por abandono en el round 10.

Oscar De La Hoya con Manny Pacquiao; fue en 2008, el último combate del mexicano-estadounidense STEVE MARCUS - X00642

LA NACION