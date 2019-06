Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El prestigio y la gloria van de la mano para Brian Castaño. Sin el respaldo necesario de la industria boxística y apremiado por las fragilidades reglamentarias, el argentino dejó de ser campeón mundial superwelter de la AMB, tras evaluar que no están dadas las garantías por parte del organismo para afrontar el choque mandatorio con el francés Michel Soro, el próximo 20 de julio en Marsella. De esta manera, el pugilismo nacional se queda sin campeón del mundo masculino, después de 20 años con al menos un exponente en el primer nivel mundial entre los varones.

La determinación de Castaño y todo su equipo se fundamenta en los malos antecedentes que rodearon al primer choque que protagonizó con Soro, en 2017, y al rechazo de los promotores franceses de algunas peticiones que hizo él para la realización del segundo. "La promotora francesa Univent, manejada por Sebastián Acaries, se negó a depositar la bolsa en una cuenta de garantía y a enviarnos copia de la confirmación de contratación de la agencia voluntaria antidopaje VADA. Considerando todo lo ocurrido en 2017, donde se vieron maniobras burdas para sacarnos el título y no cumplieron con el pago de la bolsa en tiempo y forma, Brian no podía pelear en Francia", explicó a LA NACION Sebastián Contursi, el manager de Castaño.

Pese a que la apuesta es arriesgada, el bonaerense sabe más que nadie que dejó una muy buena imagen en Estados Unidos después del empate frente al cubano Erislandy Lara (25-3-2, 14 KO) y aspira a reafirmar sus condiciones allí, ya que su principal objetivo es buscar combates más exigentes y rentables para su promisoria carrera. "La decisión que tomamos nosotros es habitual en el boxeo. Hay un montón de peleas sin título de por medio que son mejores opciones que Soro. Brian se está haciendo un nombre en Estados Unidos, viene de ser fondista contra Lara, con Showtime de TV. No es fácil de llegar ahí. Pelear en Francia, sin garantías y por menos dinero, hubiese significado un retroceso para las aspiraciones de él", alegó Contursi.

Ante la negativa del argentino de no combatir con el retador obligatorio, la Asociación Mundial de Boxeo emitió un comunicado en las redes sociales oficializando la vacancia de la corona superwelter. Al mismo tiempo habilitó un combate titular entre el francés Michel Soro (33-2-1, 22 ko) y el ruso Magomed Kurvanov, N°3 del ranking AMB, el próximo 20 de julio en el Palais des Sports de Marsella. "Lamentamos profundamente la decisión de Castaño de no cumplir con el reglamento y dejar el cetro vacante. Es un gran boxeador y espero que pronto vuelva a ser campeón mundial", expresó el venezolano Gilbertico Mendoza, presidente de la AMB.

Castaño, que había obtenido el cetro en noviembre de 2016 al vencer por nocaut al boricua Emmanuel de Jesús, defendió el título en tres oportunidades (vs. Soro en julio de 2017, vs. Cedric Vitu en marzo de 2018 y vs. Erislandy Lara en marzo pasado). Con 29 años y un récord de 15 triunfos (11 por KO) y un empate, tiene como prioridad pelear en septiembre en Estados Unidos, donde combatió por última vez, para seguir ganando reconocimiento. Entre los posibles rivales inmediato figuran el ex campeón mundial Austin Trout y el Terrell Gausha.

La última vez que la Argentina no contó con campeones mundiales en varones fue en marzo de 1999, cuando el catamarqueño Hugo Soto perdió el cinturón mosca de la AMB con el venezolano Leo Gámez.

"Es momento de buscar nuevo caminos y apuntar a los campeones de otros organismos. El potencial de Brian merece ser medido con los mejores", comentó Contursi, quien aspira a que su boxeador combata nuevamente por la corona mundial con el mexicano Jaime Munguia (33-0, 26 KO), campeón mediano junior OMB, o el norteamericano Tony Harrison (28-2, 21 KO), quien manda en el CMB. La primera opción asoma como la más factible.

Fiel a su promesa de hacer historia grande en el boxeo, Brian Castaño tomó una decisión tentadora y riesgosa para su incipiente recorrido boxístico. Después de todo, sin sacrificio no hay gloria ni prestigio.