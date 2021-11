Mundial de Qatar 2022: se sortearon los repechajes, con cruces pesados en Europa

Los repechajes para el Mundial de Qatar 2022, aquellos en los que participarán 12 equipos de la UEFA y en los que estarán implicados seleccionados de Conmebol, Concacaf, Asia, Oceanía y UEFA, se sortearon esta tarde en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza.

Allí se determinaron los últimos cruces de clasificación para la cita global, en un formato diferente al de los mundiales anteriores. Las fechas de los repechajes entre equipos de Asia, Sudamérica, Oceanía y Concacaf serán entre el 13 y 14 de junio de 2022, cinco meses ante del Mundial, y en esta oportunidad será a único partido en Qatar, mientras que los de UEFA se jugarán el 24 y 29 de marzo. Los choques entre equipos europeos se jugarán en suelo europeo. El equipo sudamericano que quede quinto deberá jugar contra una selección de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Y el equipo de la Concacaf se cruzará con un par de la Oceania Football Confederation (OFC).

Kylian Mbappe celebra un gol para Francia: los campeones del mundo tienen ya su lugar asegurado en Qatar FRANCK FIFE - AFP

Por la UEFA ya se clasificaron directo a Qatar diez selecciones: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, España, Serbia, Croacia, Países Bajos, Inglaterra y Suiza. Restan tres cupos a definirse entre 12 equipos. Esa docena de seleccionados son los siguientes: Portugal, Suecia, Escocia, Rusia, Macedonia, Italia, Ucrania, Gales, Turquía, Polonia, Austria y República Checa. Los equipos se ubicarán en tres llaves de cuatro equipos con semifinales a partido único y una final. En cada zona habrá un solo lugar, para el ganador.

Los dos últimos campeones de Europa, Italia y Portugal, podrían enfrentarse por un lugar en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar después de quedar en el mismo camino en un repechaje tras el sorteo realizado en Zúrich el viernes.

El italiano Ciro Immobile, delantero de la selección azzurra

Los 12 equipos, 10 de los cuales terminaron como segundos en sus grupos, se dividieron en tres grupos de cuatro, cada uno con sus propias semifinales y final. Los equipos cabezas de serie tenían garantizado jugar las semifinales en casa. El equipo ganador de cada grupo se clasifica para la Copa del Mundo en Qatar.

Italia, que ganó la Eurocopa a principios de este año, y Portugal, campeón de 2016, jugarán sus semifinales en casa contra Macedonia del Norte y Turquía, respectivamente. Si los dos avanzan, Portugal tendrá ventaja de local en la final. No clasificar sería un duro golpe para Italia, cuatro veces campeona del mundo, que no fue a Rusia 2018, la primera vez que se perdió un Mundial en 60 años. Gales, por su parte, buscará alcanzar su primera Copa del Mundo en 64 años, mientras que Escocia no se clasifica desde 1998.

Así quedaron los cruces del repechaje europeo

RUTA A

El equipo de la izquierda será local

Semifinales

Escocia vs Ucrania

Gales vs Austria

Final

Gales o Austria vs. Escocia o Ucrania

RUTA B

El equipo de la izquierda será local

Semifinales

Rusia vs Polonia

Suecia vs República Checa

Final

Rusia o Polonia vs. Suecia o República Checa

RUTA C

El equipo de la izquierda será local

Semifinales

Italia vs Macedonia del Norte

Portugal vs Turquía

Final