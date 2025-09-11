Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, en Las Vegas: día, horario, TV y cómo ver online

Saúl ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego sus cuatro títulos mundiales este sábado en Las Vegas: la unificación de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El púgil mexicano intentará defender su corona frente al estadounidense Terence Crawford, cerca de la medianoche de la Argentina, en una pelea que cerrará una velada con varios combates destacados, entre los que resalta la coestelar entre dos invictos: el irlandés Callum Walsh (14-0) y el norteamericano Fernando Vargas Jr. (17-0).

Crawford tuvo que subir dos categorías de peso para la aclamada pelea de este fin de semana. Pasó de 154 libras (69.8 kilogramos) a 168 (76.2 kilogramos), para poder retar al mexicano. Está invicto con 41 victorias, 31 de ellas por KO. ‘Canelo’, por su parte, tiene un récord de 63 triunfos, dos empates y dos derrotas, con un total de 39 nocauts en toda su carrera, por lo que buscará estirar su legado en la historia más gloriosa del boxeo.

Terence Crawford subió dos categorías para enfrentarse a Saúl 'Canelo' Álvarez (Instagram/@tbudcrawford)

Cartelera completa

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.

10 rounds, peso superwelter. Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del CMB.

12 rounds, peso supermediano por el título interino del CMB. Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

6 rounds, peso superpluma. Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, peso supermediano por la unificación de los cuatro títulos mundiales: CMB, AMB, OMB Y FIB

Cómo ver online ‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford

La transmisión de todo el evento, que iniciará a las 22 (horario argentino), se podrá seguir en vivo únicamente por streaming a través de Netflix, de manera exclusiva para suscriptores y sin cargos extra de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés), según confirmó la plataforma. Allí se lanzó un documental previo sobre la pelea que ya se puede ver en la plataforma. Se llama Cuenta atrás y destaca la trayectoria de ambos boxeadores y cómo se preparan para su próximo combate.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Saúl ‘Canelo’ Álvarez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, para defender los títulos de la categoría supermediano del CMB, la OMB, la AMB y la FIB. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 2.52 que se repagan por un hipotético triunfo de Terence Crawford. El empate, por su parte, cotiza cerca de 18.00.