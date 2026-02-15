“¿Por qué no?”: Canelo Álvarez rompe el silencio y deja abierta la puerta a una revancha con Dmitry Bivol

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que la rivalidad con Dmitry Bivol aún no está terminada. Tras la derrota que sufrió ante el ruso en 2022 y luego del reciente retiro de Terence Crawford, el tapatío dejó abierta la posibilidad de una revancha en el futuro.

Canelo no descarta revancha contra Dmitry Bivol

Durante el programa Mr. Versace Podcast, Canelo aseguró que la puerta para un segundo combate ante Bivol no está cerrada. Al ser cuestionado directamente sobre si contemplaba otro enfrentamiento contra el campeón ruso, respondió con un contundente.

Dmitry Bivol fue el primero en derrotar a Canelo Álvarez en su carrera (FB dbivol)

Álvarez viene de una etapa complicada tras perder por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025, combate en el que cedió sus títulos del peso supermediano. Además, el mexicano se sometió a una cirugía de codo en octubre pasado, intervención de la que ya se encuentra recuperado.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre su próximo rival, Canelo dejó claro que Bivol no sería su siguiente oponente inmediato, aunque sí lo considera como una opción viable más adelante.

“¿Por qué no? Ya veremos en el futuro. Si tiene sentido, ¿por qué no? Siempre me gustan los retos. ¿Así que por qué no? Quizás”, declaró el campeón mexicano.

Cuándo será la pelea entre Canelo y Dmitry Bivol

De acuerdo con The Ring, no existe todavía una fecha definida para una eventual revancha. Por su parte, Bivol viene de dos intensos combates ante Artur Beterbiev: perdió el primero por decisión dividida y posteriormente ganó la revancha por decisión mayoritaria, consolidándose en las 175 libras (79,3 kilos).

Dmitry Bivol tuvo dos peleas en 2025 (FB dbivol)

El ruso también atravesó recientemente una cirugía de espalda y apunta a regresar en la primavera de 2026 frente al retador obligatorio de la FIB, Michael Eifert. Después de ese compromiso, podrían abrirse negociaciones, ya sea con Beterbiev o con el propio Canelo.

Bivol fue quien rompió una racha dominante del mexicano en 2022, cuando lo venció y retuvo su título de la AMB en peso semipesado. Tras esa derrota, Canelo regresó a las 168 libras (76,2 kilos) para continuar su carrera.

Canelo regresa al boxeo y confirma cuándo será su pelea

Canelo Álvarez anunció que su próxima pelea será el 12 de septiembre, en un evento que se celebrará en Riad, Arabia Saudita, y que marcará la primera cartelera de Canelo Promotions, bajo el concepto “México contra el mundo”.

Saúl "Canelo" Álvarez volverá al boxeo el próximo 12 de septiembre de 2026 (Instagram/@ringmagazine)

El mexicano, junto con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, prometieron una “pelea enorme” para todos los aficionados. La batalla se llevará a cabo en Riad, y será la primera cartelera de Canelo Promotions, denominada “México contra el mundo”.

Aunque aún no se confirma quién será el próximo rival del mexicano, debido a que Terence Crawford anunció su retiro del deporte, ya se manejan algunos posibles nombres para la cartelera estelar, de acuerdo con Excélsior.

David Benavidez (31-0, 25 KO), quien ha insistido en enfrentar al mexicano.

(31-0, 25 KO), quien ha insistido en enfrentar al mexicano. Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KO), reciente vencedor de Edgar Berlanga.

(22-0-1, 18 KO), reciente vencedor de Edgar Berlanga. Christian M’billi (29-0-1, 24 KO), invicto y con fuerte proyección internacional.

(29-0-1, 24 KO), invicto y con fuerte proyección internacional. Jermall Charlo , quien ha mostrado interés en una pelea ante Álvarez.

, quien ha mostrado interés en una pelea ante Álvarez. Diego Pacheco (25-0, 18 KO), joven promesa estadounidense.

(25-0, 18 KO), joven promesa estadounidense. Jacob Bank (17-0, 9 KO), clasificado en los rankings de la OMB.

Mientras se define su siguiente rival, la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol permanece latente y podría convertirse en uno de los combates más esperados del boxeo internacional.