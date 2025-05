Ckari Cani Mansilla, en uno de los triunfos más espectaculares del boxeo argentino en 2025

El boxeo siempre tiene a mano una mueca para cambiar la suerte. Hace cuatro años, bajo el techo alto de un hospital, ignorado y solo con Dios en su rincón, el cordobés Ckari Cani Mansilla se aprestaba a enfrentar cara a cara a la muerte por las graves heridas provocadas en un accidente vial. No fueron muchos los que pensaron que la derrotaría. Este viernes, contra todos los pronósticos, en su condición de probador le ganó por KOT en el 8° round al prospecto estadounidense Dylan Price y logró así en el Vaillant Live de Derbyshire, Inglaterra, uno de los triunfos más espectaculares e impensado del boxeo argentino en el exterior en lo que va del 2025.

En un momento en el que el esclerosado cuerpo del boxeo nacional no para de sufrir reveses en el exterior, el triunfo de Mansilla representa una grata sorpresa y se transforma en un duro golpe a los intereses comerciales del poderoso promotor británico Eddie Hear, quien estuvo encargado de montar la cartelera. Ganarle a un boxeador como Price, de 26 años, que tenía un récord invicto de 19 victorias con 13 nocaut (ahora suma una derrota) y figura 13°ranking supergallo de la FIB, no solo le sirve al cordobés para sumar su primer triunfo en Europa, sino también deja la puerta abierta a otras chances internacionales.

La foto del pesaje previo a la pelea de Ckari Cani Mansilla con el estadounidense Dylan Price

En los ocho rounds que duró el combate, el argentino dio muestras de su inclaudicable guapeza y corazón. Casi que las diferencias técnicas y boxísticas entre un probador, como Mansilla, y un prospecto con todo el apoyo promocional, pasaron inadvertidas. Fiel a su estilo aguerrido, Ckani Mansilla, cuando promediaba el octavo round, metió un tremendo jab al mentón del estadounidense que se fue a la lona por toda la cuenta. Con este triunfo Mansilla quedó con récord profesional de 18 victorias y 4 derrotas en 22 peleas.

En 2021, Mansilla, hijo pródigo del Argüello Junior, un humilde club de la capital cordobesa, fue arrollado por un camión cuando se dirigía en su moto a cumplir con su trabajo de recolector y debió pasar más 40 días internado -20 en estado de coma- por los politraumatismos sufridos y una grave lesión en el hígado que lo obligó a una embolización hepática. A pesar de que los médicos le recomendaron no volver a boxear, Ckari retó al destino y, luego de dos años de recuperación y exhaustivos controles, volvió al ring en 2023. Desde entonces, sumó tres victorias (dos en la Argentina y una en Inglaterra) y dos derrotas, ambas en México.

Hasta el infortunio del accidente, Mansilla era considerado de uno de los mejores proyectos cordobeses y en su foja de servicios solo registraba una derrota. Con una destacada carrera amateur, donde ganó torneos nacionales y fue reconocido como mejor boxeador amateur en 2012 por la Federación Cordobesa de Box, sus primeros pasos en el profesionalismo los dio de la mano del profesor Olivero Canales, quien todavía, con 82 años, lo sigue entrenando, aunque no pudo acompañarlo por razones de salud en el triunfo más importante de su carrera.

Solo viajó acompañado por su amigo y presidente del Club Argüello, Luifa Zárate, que en precario inglés tuvo que reclamar insistentemente que se le abone la bolsa acordada a Mansilla antes de emprender el periplo regreso. “Después de que gané fui a cobrar mi bolsa y me dijeron que nos vayamos tranquilos que nos iban transferir. El problema era que se no iba el vuelo y no queríamos abandonar el estadio sin estar seguro de cobrar. Por suerte se solucionó”, contó Ckani, en un breve audio a LA NACION.

Sin los privilegios ni el apoyo promocional que suelen tener las jóvenes promesas del boxeo nacional que salen al exterior, a los 32 años Ckani Cari Mansilla viajó en silencio a Inglaterra seducido por los 8000 dólares de bolsa y la posibilidad, quizás, de acercarse a su máximo sueño: pelear por el título mundial supergallo, donde actualmente el campeón indiscutido es el japonés Naoya Inoue.

Sin dudas, después de haberle ganado a la muerte y volver al ring a pesar de los consejos médico, nada parece imposible.