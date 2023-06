De los ravioles que doña Dominga le hacía a Bonavena al guiso de Marta, la mamá de los Verón

escuchar

Los hábitos sobre la alimentación de los boxeadores y las tradiciones impulsadas desde las cocinas de sus madres para fortificarlos, antes o después de subir al ring, siempre llamaron la atención. Y esas recetas maternales que parecían absurdas o arcaicas se convirtieron en mitos y leyendas. Y todavía siguen vigentes.

Aquellos famosos ravioles que amasaba Doña Dominga, para darle fuerzas a su hijo, Oscar Ringo Bonavena, que noqueaba a sus rivales en la década del 60, fueron protagonistas de un suceso popular absoluto. Ahora, a más de medio siglo, aflora una peculiar recomendación por parte de una mamá de estos días: Marta de Verón, defensora del poder del guiso criollo, vital en la alimentación de sus cinco hijos pugilistas: Luis, Francisco, Maximiliano y Nicolás Verón, todos profesionales, y Fabricio, aún amateur.

Marta, de 58 años, dio vida a nueve hijos. Esposa de Franqui Verón, un ex púgil que sufrió la amputación de los dedos de un pie en 1985, cuando desarrollaba una ascendente carrera, impuso su propio criterio en el suministro de esta especialidad a sus vástagos crecidos en un barrio popular y bravo de José León Suarez. Al respecto, en una nota televisiva otorgada a Full Box –por Fox Sports– agregó: “El guiso les da mucha fuerza y en invierno los protege de todos los contratiempos que trae el frío. A veces, se lo refuerzo con patas y cuero de cerdo y eso los hace mucho más poderosos. Al menos esa es mi idea”.

La familia sobre el ring, rodeando a Francisco "Bebu" Verón, el de mejor actualidad

El reportaje con Marta de Verón alcanzó el pico máximo de audiencia en la transmisión del festival en el cual su hijo Nicolás doblegó a Matías Díaz en Hurlingham. Los reiterados elogios de los Verón al “plato favorito de mamá “, la eyectó hacia un rol mediático inesperado. Cálido, simpático y lleno de ternura.

Paradójicamente, en la noche del viernes, Francisco “Bebu” Verón, arriesgaba su invicto de doce peleas en una dura porfía internacional ante el ruso Timur Kerefov. Y sorteó con éxito el escollo más duro de toda su carrera profesional, tras ganarle por puntos, en fallo dividido, en un combate realizado en el Casino Buenos Aires.

#BDP30Años🥊 ¡Triunfo para “El Bebu” Verón en el Casino! Superó a Timur Kerefov por decisión dividida y mantiene el título continental de las Américas mediano. Lo disfrutás EN VIVO por @tycsports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/Ah2IQVBsHM pic.twitter.com/yswUcMHeYd — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 10, 2023

María Magdalena Aicega, ícono del hockey femenino y de las Leonas, licenciada en Nutrición, opinó al respecto ante nuestra consulta: “El guiso es alto en hidratos de carbono. Depende de lo que lleve. Por ejemplo, las lentejas son óptimas, combinadas con verduras y pollo, que suma proteínas. Que sea algo calórico no significa que sea malo. El guiso sería una bomba en caso de comerlo tres horas antes de competir porque requiere de una digestión aproximada de ocho horas. El complemento de cerdo es un agregado grasoso e inconveniente, pero tiene que ver con el hábito de la tradición familiar. Es difícil romper las costumbres. Si no le cae mal y no hay síntomas de pesadez, no hay porque preocuparse. Aunque –personalmente– soy de la idea que hay determinadas rutinas que podrían cambiarse.”

Ringo Bonavena, con doña Dominga, su mamá, que cobró gran popularidad durante la carrera del peso pesado argentino Picasa

El inolvidable doctor Roberto Paladino, extinto médico de campeones como Oscar Bonavena, Carlos Monzón y Victor Galíndez, siempre exaltaba las propiedades de la morcilla cruda como gran paliativo para todos los atletas que padecían anemia. En fin, entre dietas, regímenes y consejos nutritivos siempre habrá sorpresas en el mundillo pugilístico.

Doña Dominga será eterna como lo serán sus ravioles. Aquellos que Ringo compartía con sus adversarios derrotados en la casona del Parque de los Patricios. En tanto, Marta, sabe que en su morada de José León Suarez habrá siempre una olla de guiso preparado. Caliente y humeante. Son muchos los Verón que pelean por sus sueños. Y Francisco, “El Bebu”, es hoy el “nene mimado” y está cerca de lograrlo.