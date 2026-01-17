El boxeo argentino se quedó sin clásicos: todo por plata y casi nada por jerarquía

Cuando pisábamos por primera vez el gimnasio del Luna Park, a principios de los ‘70, era obligación preguntarle a Don Alfredo Porzio por qué sus pupilos -Eduardo Lausse y Rafael Merentino- notables pesos medianos, jamás se enfrentaron en la década del 50 pese al reclamo popular. Porzio, nos respondía, en voz baja: “No debían pelear, eran amigos, compañeros y ambos eran mis pupilos. Es todo”.

En el avance de las primeras tres semanas del año nos preguntamos: ¿Existe alguna rivalidad pugilística sanguínea y efusiva que amerite el surgimiento de un gran clásico del ring para la temporada local del 2026? ¿Podrá sumarse -actualmente- algún combate al listado de aquellos que dividieron al país como: “Justo Suarez vs. Julio Mocoroa”, “José María Gatica vs. Alfredo Prada”, “Ricardo González vs. Alfredo Buneta”, “Eduardo Lausse vs. Andrés Selpa”, “Oscar Bonavena vs. Gregoria Peralta” y “Marcela Acuña vs. Alejandra Oliveras”, entre 1930 y 2008? ¡Lamentamos decir que no!

El Luna Park como escenario y un derechazo de Prada en el rostro de Gatica: toda una postal del clásico más famoso

Hoy, la chatura creativa de promotores, capitalistas, inversores, televisoras, informativistas y los mismos boxeadores, carecen de la noción necesaria para volver a imponerlos en nuestro ámbito. Quizás, el vértigo del negocio y la ceguera por unos pocos dólares -en un país y un deporte empobrecido- los haya hundido para siempre.

¿Les importa a los púgiles el reconocimiento de la gente? ¿O la preponderancia deportiva? Dudar de todo esto representa la extensión del prestigio boxístico, esfumado desde hace tiempo en la Argentina. Todo por plata y casi nada por jerarquía.

Los clásicos frustrados

El santafecino Marcos Maidana y el chubutense Lucas Matthysse, en su tiempo común de campeones mundiales Welter jr. (2012-2013), estuvieron muy cerca de medirse en los Estados Unidos. Fue el sueño incumplido por quien los manejaba en ese entonces: Oscar de la Hoya. No pudo ser, pero todos quisieron. Incluidos los púgiles, “compinches” desde sus adolescencias.

Marcos Maidana estuvo cerca de pelar con Matthysse AFP

Tampoco se pudo dar por un hecho inexplicable el cruce del mendocino Pablo Chacón y el bonaerense Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, en sus períodos de preponderancia. Allá, entre 2001 y 2004. Un desafío que hubiese aumentado el fervor con la gente y solidificado sus cuentas bancarias.

Hoy, sólo grandes peleas

Los grandes combates son esperados, causan expectativas, pero no tienen la gestación y la esencia de un clásico del ring. El mercado actual local presenta un mínimo menú con dos opciones valederas. La primera, fundamentada en el morbo. Dos excompañeros de equipo, separados por afinidades y desconfianza en torno a su representante: Mario Margossian, en distintos tiempos de carrera: Yamil Peralta vs. Kevin Ramírez.

Kevin Ramírez, en la pelea con Ahmed Krnjic Cortesía WBC

Peralta, un veterano de 34 años, señalado para pelear por el mundial interino del CMB, frente al titular polaco Michal Cieslak, pero por disidencias con su exapoderado aún se halla en lista de espera. Su mejor período pasó convirtiéndose en un púgil maduro

Ramírez, de 26 años, con gran difusión en su carrera tras ganar el Grand Prix del CMB en Riad, Arabia Saudita, otorgando gran ventaja en el kilaje al participar en peso Pesado. Milita en los Cruceros y está ubicado 12° en el CMB.

¿El restante? No es tan rimbombante, pero sería el más esperado. El peso welter jr. es la mejor reserva de nuestro boxeo. ¿Y los más salientes? Jeremías Ponce, de 29 años, que parece ahogarse en una llamativa inactividad tras su caída mundialista ante Subriel Matías en 2023 y el riojano José Rosa, de 25 años, acumulador de KO en el boxeo de segunda selección sin respuestas en su única y trascendente prueba internacional. Ambos clasifican en el ranking del CMB. Sería un cotejo atractivo.

La historia ahoga el presente, pero al menos un par de buenas propuestas serían la mejor bofetada para romper con la nostalgia y volver a vivir una noche como aquellas.