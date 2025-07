El día que “Locomotora” Oliveras habló de su propia muerte: “Ya va a llegar la oscuridad”

Alejandra “Locomotora” Oliveras, la múltiple campeona mundial de boxeo, murió este lunes en el Hospital Cullen de Santa Fe a los 47 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico. En medio del dolor por su partida, resurgió una entrevista que concedió en 2022 al programa Animales Sueltos, donde habló sobre la vida, la muerte y la importancia de vivir el presente.

Locomotora Oliveras y su visión sobre la vida en una entrevista con Alejandro Fantino

En aquella conversación con Alejandro Fantino, Oliveras compartió su filosofía de vida, instando a no temer a la muerte y a aprovechar cada instante. “¿A qué le vas a tener miedo? Si nos vamos a morir. La gente le tiene miedo a todo. Luchá. Dale para adelante. Hacé lo que sientas y quieras”, expresó con su característica energía.

La boxeadora, que obtuvo seis títulos mundiales en su carrera, enfatizó la necesidad de disfrutar el presente y no postergar la felicidad. “Disfruto todo. Mañana nos vamos, mirá mi papá que se fue en un sueño. Ya no está más, no le puedo hablar más. Y a mí me va a tocar también”, reflexionó.

Oliveras criticó la obsesión por el dinero y la falta de valoración de las pequeñas cosas de la vida. “La gente no valora nada y dice que la plata es lo más importante. Eso no te hace feliz. Podés tener tanta plata que en un momento no sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, ni el mejor anillo, ni la mejor ropa. Todo tiene solución, menos la muerte”, sentenció.

Murió la "Locomotora" Oliveras

Los últimos días de “Locomotora” Oliveras

La salud de “Locomotora” Oliveras se deterioró rápidamente tras sufrir el ACV. Fue internada en el Hospital Cullen, donde recibió asistencia respiratoria y fue sometida a una craniectomía descompresiva para reducir la presión cerebral.

Sin embargo, su estado era “fluctuante” y finalmente falleció a causa de un shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo, según informó el director del hospital, Bruno Moroni.

José Carlos del Sastre, neurocirujano que operó a "Locomotora"

Oliveras había ingresado al hospital con un “síndrome confusional asociado a una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo”. A pesar de no tener antecedentes de salud relevantes, una obstrucción en una arteria provocó el accidente cerebrovascular.

La boxeadora, nacida en Jujuy y criada en Córdoba, tuvo una vida marcada por la superación. Fue madre a los 14 años y víctima de violencia de género, lo que la impulsó a iniciarse en el boxeo como defensa personal. Debutó profesionalmente en 2005 y rápidamente se consagró como una de las mejores boxeadoras del mundo.

Además de su exitosa carrera deportiva, Oliveras se destacó por su activismo en favor del boxeo femenino y su compromiso social. Fundó el “Team Locomotora” en Santo Tomé, donde ofrecía entrenamientos gratuitos a jóvenes de bajos recursos, y durante la pandemia organizó colectas de alimentos.

Alejandra Locomotora Oliveras murió a los 47 años Fabian Marelli

En 2021, fue candidata a diputada nacional por Santa Fe y en 2024 fue incorporada al Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese mismo año, ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano, siendo la primera argentina en recibir esa distinción. Al momento de su fallecimiento, estaba previsto que formara parte de la convención constituyente de su provincia.

“Disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te dice algo y te llega al corazón”, aconsejaba “Locomotora” Oliveras, dejando un legado de lucha, pasión y amor por la vida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.