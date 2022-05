El fallo disparatado que perjudicó a un argentino y que ni el ganador se animó a festejar

Si un desprevenido no hubiera mirado el combate y hubiese sintonizado en el final las imágenes que llegaban desde Canadá, por el aspecto de ambos contendientes no habría tenido dudas sobre quién era el ganador del combate. Por un lado, el argentino Yamil Peralta sonreía, se abrazaba, gesticulaba, con la cara limpia luego de diez rounds; por el otro, Ryan Rozicki, local, deambulaba como resignado, con la cara entumecida y repleta de signos de lo que fue una verdadera paliza. El rincón del canadiense lucía desencantado, al igual que los comentaristas de la TV local, por lo que preveían era una derrota segura del que peleaba casi a la vuelta de su casa y tenía toda la fiesta preparada en el ring del Centre 200 Stadium de Sydney, Nueva Escocia.

Sin embargo, había un detalle no menor: estaba en juego el título internacional del peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo y los tres jurados a cargo de fallar eran de Nueva Escocia. Y las presunciones y los malos pensamientos tuvieron su correlato a la hora de la lectura de las tarjetas (que, dicho sea de paso, tuvo una demora llamativa): solo una dio ganador a Peralta (95-94); las otras dos favorecieron a Rozicki por uno y tres puntos, respectivamente.

El gesto de incredulidad de los argentinos era palpable, mientras que el canadiense levantó su brazo casi a desgano, a sabiendas de que le habían servido en bandeja un plato que no merecía. Mientras se sucedían estas escenas surrealistas, se veía cómo sobre el ring, el manejador de Peralta, Mario Margossian, declamaba con gestos y algunos insultos hacia el organizador del combate, Daniel Otter, presidente de Three Lions Promotions.

El punto cúlmine llegó a la hora de las declaraciones, cuando el propio Rozicki reconoció que Yamil Peralta merecía haber sido favorecido por el fallo. “Pude haber ganado en las tarjetas, pero creo que me superó”, dijo el canadiense, que a través de su cuenta de Instagram se deshizo en elogios para con el argentino: “Me saco el sombrero con Peralta. Me superó la mayor parte de la noche, pero yo tuve una decisión localista. Di lo mejor, pero él siguió un plan de pelea perfecto y me neutralizó con un boxeo de alto nivel. Es uno de los mejores del mundo y fue un honor compartir el ring con tremendo boxeador. Felicitaciones a @peraltajara”.

Fallos controvertidos hay en el boxeo y los seguirá habiendo. Sin embargo, tal fue el despropósito y tan evidente lo que había pasado que el Consejo Mundial de Boxeo no dudó en intervenir rápidamente. A través de un comunicado emitido por su presidente, Mauricio Sulaiman, se ordenó la anulación del fallo, se dejó vacante el título y se ordenó un nuevo combate con jurados neutrales.

“Yo, presidente del CMB, hablé directamente con Daniel Otter, presidente de Three Lions Promotions, y ha confirmado que su compañía, él mismo y especialmente el propio Ryan Rozicki están de acuerdo con la decisión del CMB después de revisar todos los hechos. El Consejo Mundial de Boxeo por la presente confirma lo siguiente:

– El campeonato internacional de peso crucero del CMB sigue vacante.

– Se ordenará una revancha inmediata con la condición de que un panel completamente neutral (no de Canadá ni Argentina) sancione la pelea de revancha.

– El comité de clasificaciones no considerará el resultado en su evaluación para los ranking oficiales de mayo.

“El CMB desea reconocer la gran pelea realizada por Yamil Peralta así como el gran esfuerzo de Ryan Rozicki. La deportividad mostrada por ambos bandos, en especial la honorable acción de Rozicki, quien levantó la mano de Peralta luego de anunciado el resultado, confirma que el boxeo es un gran deporte, de honor y juego limpio. Estamos comprometidos con la seguridad pero también con la equidad”, es lo que dice el comunicado firmado por Mauricio Sulaiman.

Otter, organizador del combate, le dijo a un diario local que la revancha se llevará a cabo el 15 de octubre en el Center 200 de Sydney, aunque esta información no fue confirmada por el Consejo Mundial.

Peralta, de 30 años, desarrolló una fructífera carrera como amateur: fue dos veces competidor por la Argentina en Juegos Olímpicos. Medallista panamericano y también a nivel mundial, dio el salto al profesionalismo en 2018, y ante Rozicki llegaba invicto y cumplía con su pelea número 14. Tras la decisión del CMB de anular el escandaloso fallo, Peralta continúa con su récord imbatido de 13 victorias (6 por KO) y mantiene el puesto 10 en el ranking crucero de esa organización, categoría en la que reina el congoleño Ilunga Makabu.