El homenaje a “Locomotora” Oliveras que aparece en el primer capítulo de En el barro y causó sensaciones en el público

La serie En el barro, el ansiado spin-off de El Marginal, se estrenó este 14 de agosto y ya revolucionó las redes por algunas escenas y por los papeles de figuras que no estaban identificadas con el mundo de la actuación, como la cantante María Becerra. En este sentido, otro detalle que generó la reacción de los espectadores fue la aparición de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció el 28 de julio, y un homenaje que se hizo en su nombre.

La campeona del mundo había lanzado su carrera actoral en la producción de Sebastián Ortega, sin embargo falleció semanas antes de su estreno y, por tal motivo, desde el equipo de la ficción decidieron realizarle un sentido homenaje. En tanto, al comienzo del primer capítulo aparece una leyenda que dice: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”.

El mensaje al principio del episodio, así como la actuación de la deportista, causaron conmoción en las redes sociales, donde muchos espectadores expresaron sus emociones por verla en pantalla. En X se leyeron algunos comentarios como “me destruye”, “es lo más chocante que me pasó este mes” o “qué injusta la vida”.

Oliveras interpreta a Rocky, una reclusa acusada de haber asesinado a su marido. Al respecto, la flamante actriz había contado el año pasado en la mesa de Juana Viale: “Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. Me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad. Cuando me llamaron no lo podía creer”.

Netflix recordó a Locomotora Oliveras

También dio detalles sobre su personaje en la ficción carcelaria y reveló: “Soy una asesina. Yo maté haciendo justicia, a un hombre, a mi marido. Por eso estoy en la cárcel hace muchos años, pero no soy narco ni chorra. Cuando vean la serie se van a dar cuenta y me van a dar la razón”.

En ese sentido, remarcó por qué decidió aceptar la propuesta: “Cuando me contaron sobre el papel y por qué estoy en la cárcel dije que sí. Si me hubieran dicho ‘sos narco’, no hubiese podido. No puedo actuar de narco o de chorra. De asesina sí, pero por el motivo”.

Los mensajes del elenco de En el barro tras la muerte de Oliveras

Después de conocerse la noticia del fallecimiento de Oliveras, gran parte del elenco de la serie expresó en redes sociales su pesar. Una de las compañeras que se pronunció fue María Becerra, que hizo su debut actoral en la serie, además de darle voz al tema principal de la banda sonora “Que en paz descanse nuestra gran Locomotora. Una luchadora dentro y fuera del ring. ¡Gracias por tus grandes enseñanzas! Te vamos a extrañar mucho“.

La actriz Carla Pandolfi recordó a la "Locomotora" Oliveras, su compañera de elenco en la serie En el barro

En esta línea, la cuenta oficial de Netflix Argentina publicó: “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”. A su vez, la actriz, Carla Pandolfi, también de la serie, respondió en los comentarios: “Qué alegría conocerte y trabajar juntas! Entusiasta de la vida, Ale. Tu Rocky de En el barro quedará en nuestros corazones".

“Tu energía era arrolladora, como tu entusiasmo por vivir y seguir aprendiendo de lo que todavía no habías transitado. Nos motivabas siempre con tus rutinas de entrenamiento, tu música que siempre te acompañaba, y también con tu experiencia de vida como muestra de superación diaria sin victimizarte”, agregó Pandolfi en sus historias de Instagram junto a una imagen con la deportista durante el rodaje. “Me quedan las charlas compartidas, tu cariño, tu respeto, tu amor por la vida. Fuiste, sos y serás la gran campeona de tu vida”.