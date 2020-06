Maidana bajó más de 30 kilos y está listo para volver a competir Crédito: @ChinoMaidana.1

8 de junio de 2020

El cambio de Marcos René Maidana impacta y sorprende. El boxeador santafecino, retirado del profesionalismo desde 2014, llegó a superar los 100 kilos al alejarse de la competencia. Pero ahora, ante el fuerte deseo de volver a subirse a un ring, disfruta de un presente con un estado físico envidiable: bajó más de 30 kilos, recuperó su figura y mantiene fuertes entrenamientos y cuidados constantes para regresar a los combates.

Maidana no compite desde el 13 de septiembre de 2014, cuando perdió por decisión unánime en el segundo combate ante Floyd Mayweather en el MGM Grand Garden de Las Vegas. Tras 35 victorias (31 por K.O) en 40 combates, el excampeón mundial welter y welter ligero de la Asociación Mundial de Boxeo eligió dar un paso al costado y se dedicó a la vida empresarial: es promotor de boxeo con su empresa "Chino Maidana Promotions", posee diversas estaciones de servicio y hasta durante un tiempo arrendaba campos y tenía un feedlot.

Así, el Chino no mantuvo su estado físico, llegó a alcanzar los 100 kilos y debió realizar un duro esfuerzo para volver a ponerse en forma con la intención de concretar su regreso a un ring. "Hubo un tiempo en el que estaba muy ansioso, comía bastante y engordé mucho. Ahí me di cuenta que tenía que bajar de peso para volver a estar bien. No se me complicó tanto porque nunca estuve parado del todo: seguí haciendo bicicleta y corriendo. Pero cuando me encontré con todos esos kilos de más tuve que hacer un poco más de esfuerzo", contó en marzo en una entrevista con Clarín .

Su deseo de regresar estuvo cerca de concretarse en abril del año pasado. Después de casi ocho semanas de concentración pugilística, el Chino perdió unos 20 kilos durante largos entrenamientos en Las Vegas, con la idea de regresar al cuadrilátero y tras haber firmado un contrato multimillonario por tres combates. Pero, debido a diversos problemas contractuales con la empresa y sin sentirse cómodo al 100% con su físico, eligió no pelear. "Me retiro definitivamente del boxeo, no vuelvo mas. Le pido perdón a la gente, pero hubo algunas cosas que no estaban bien", disparó.

Un año más tarde, su regreso parecía a punto de concretarse: Maidana iba a realizar una exhibición el 18 de abril con Jorge "Acero" Cali, el reconocido luchador de kick boxing que tiene 48 años, que serviría de presentación antes de volver al boxeo profesional. Pero la pandemia de coronavirus frenó su retorno y ahora deberá esperar para reactivar las fechas, aunque desde la cuenta de su promotora ya incentivan la posibilidad de competir entre febrero y marzo de 2021. Es más, hasta se animaron a desafiar a Floyd Mayweather, un viejo conocido.

Aunque no está confirmado que el Chino vuelva a pelear, el santafecino mantiene los trabajos de preparación para estar en forma cuando la oportunidad se presente. Así, semanalmente comparte contenido en sus redes sociales de los trabajos físicos que realiza con el preparador físico venezolano Rafa Liendo, quien trabaja con él en Margarita, su ciudad natal.