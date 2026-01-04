La terminante decisión de la Asociación Mundial de Boxeo con el youtuber Jake Paul

Una determinación que abrió nuevamente el debate. Tras el brutal nocaut sufrido por Jake Paul ante Anthony Joshua, en Estados Unidos, y que le ocasionó al influencer lesiones graves que terminaron en una cirugía de mandíbula, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) resolvió excluirlo de los primeros 15 puestos del ranking de los cruceros, por lo tanto, quedará afuera de la posibilidad de acceder a cualquier pelea que sea por el cinturón.

La decisión llamó la atención por la cercanía con el combate disputado en Miami, cuando Anthony Joshua lo derrotó en el sexto round. Si bien la pelea no era por el título, el resultado impactó en la consideración deportiva de Paul, que perdió el respaldo institucional que había conseguido meses atrás cuando venció a Julio César Chávez Jr., en junio, y eso le permitió meterse en el puesto 14 del ranking.

Jake Paul vs Anthony Joshua full highlights! pic.twitter.com/ojod8dl07s — Jules❤️🥊 (@julesaintmiss) December 27, 2025

Con esta determinación, el influencer quedó lejos de estar del radar de la división: las secuelas del combate ante Anthony resultaron demasiado importantes como para no encender una alarma: sufrió una fractura de mandíbula producto del nocaut, lesión que abrió un interrogante sobre los tiempos de recuperación y su próximo compromiso. Por ahora, su récord quedó establecido en 12 triunfos (siete antes del límite) y dos derrotas.

El youtuber deberá ahora buscar nuevas victorias para recuperar su lugar entre los aspirantes del peso crucero y retomar el camino hacia una posible oportunidad titular. En principio eso parece demasiado complejo porque la mandíbula fracturada en dos partes le está requiriendo en proceso de recuperación muy prolongado.

Si bien Paul asegura que quiere volver a pelear pronto, en una charla de para DAZN habló acerca de su estado actual y abrió nuevos interrogantes: “Sí, tengo cuatro placas en mi mandíbula. Pero eso es parte del deporte y el proceso de sanación es un poco duro, estoy un poco cansado, es difícil dormir, me acuesto sobre la almohada y luego mi mandíbula se tuerce hacia la izquierda y me despierto”.

Jake Paul healing up nice but says it’s hard to sleep with all the plates in his jaw! #BOXINGnBBQ #Boxing pic.twitter.com/si7INOogpI — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) January 4, 2026

Frente a este escenario, muchos cuestionan la continuidad de Paul en el profesionalismo. Incluso, Derek Chisora, uno de los boxeadores más importantes del momento dentro de los pesos pesados británicos, fue contundente acerca del futuro de Paul en el deporte: “Este tipo no va a boxear más. Después de fracturarse la mandíbula va a tener TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático). Tiene la mandíbula rota, dos veces, en dos lugares”, dijo en el programa ‘Split Decision’ de SunSport.

Y continuó con su argumento: “No va a boxear más, está acabado. ¿Alguien que se haya roto la mandíbula en un combate de boxeo y haya regresado? Los verdaderos boxeadores vuelven, los YouTubers no vuelven“.

En medio de la controversia, también hay boxeadores que consideran que Paul sí volverá a subirse a un ring, como el caso del británico Viddal Riley que considera que sí volverá a estar arriba de un cuadrilátero por el bien de su empresa Most Valuable Promotions; "Jake tiene muchas responsabilidades que cumplir con todos los boxeadores que están bajo su bandera y parte de esa entrega es la exposición. No pueden conseguir esa visibilidad si no es el protagonista haciendo alguna locura. Netflix puso estos eventos porque Jake es el protagonista. Y creo que tal vez haga dos peleas más y tal vez necesite intentar hacer la pelea con Canelo en julio del próximo año”.