Jutta Leerdam la “influencer del patinaje” se colgó su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno

No se detiene, convoca, cautiva y demuestra que es la combinación perfecta entre talento y marketing. Es magnética, por eso en la prueba de los 500 metros de patinaje de velocidad, en la que no era la favorita, todos los flashes se quedaron igualmente con ella.

Jutta Leerdam volvió a demostrar que es completamente hipnótica, dentro y fuera de la pista. La atleta con más de 5 millones de seguidores en Instagram pisó nuevamente con fuerza la escena en los Juegos Olímpicos de Invierno y se colgó otra medalla, pero en este caso, la de plata. La prueba le demandaba todo un desafío y logró un gran resultado, pero no pudo destronar a la reina de la especialidad, su compatriota Femke Kok.

La chica nacida en s-Gravenzande, en Países Bajos Meridional, es bicampeona mundial y tricampeona europea en los 1000 metros de velocidad. Se había quedado con la medalla dorada en estos Juegos en su especialidad, pero en los 500 metros no pudo en la pulseada ante su compatriota. Sucedió que Kok debía superar los 37.15 segundos de Leerdam, hito que finalmente logró en la duodécima manga al marcar 36.49, para establecer un nuevo récord olímpico. La japonesa Miho Takagi terminó tercera (37.27).

It was anyone’s race! What a show in the women’s 1000m! 🔥



Miho Takagi held the Olympic record… then Femke Kok broke it… and just minutes later, Jutta Leerdam 🇳🇱 smashed it again! 🤯



🥇 Jutta Leerdam 🇳🇱

🥈 Femke Kok 🇳🇱

🥉 Miho Takagi 🇯🇵#Olympics #WinterSports… pic.twitter.com/GCaWdWBcz4 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 9, 2026

Lo de Leerdam resultó increíble, porque a los 27 años tenía pensado retirarse de la actividad. No sólo es protagonista excluyente en el mundo de los deportes de invierno, sino que su visibilidad en las redes sociales la ponen en un lugar de privilegio y ella pretende dedicarle más tiempo a su perfil como influencer. Por eso eligió para esta competencia no vincularse con los medios tradicionales y sí comunicarse con los fanáticos por su cuenta de Instagram.

Las cámaras también se centraron en las tribunas duranta la final de la especialidad y, en especial, cuando Jutta Leerdam salió a la pista. Porque desde los costados estaba su pareja, el youtuber y boxeador Jake Paul, que se emocionó cuando su novia ganó la medalla dorada en los 1000 metros y ahora alentó la conquista de la plateada.

Jutta comenzó a destacarse primero en el hockey sobre hielo y con casi 15 años quedó atrapada por la velocidad en la pista. La combinación perfecta entre talento para el alto rendimiento deportivo y su gran sentido de la oportunidad para los acuerdos comerciales, la hizo convertirse en una de las atletas más convocantes del deporte neerlandés. A los 18 años ya era campeona mundial junior, y un puñado de temporadas más tarde, ya en la categoría mayor, se había consolidado entre las mejores del mundo en la especialidad.

Ahora bien: su popularidad no llegó solamente de la mano de su destreza sobre las cuchillas, sino que en sus redes logró convertirse en una referente, porque interactuó con sus seguidores, en especial las mujeres, tocando temas sensibles como la salud menstrual y las presiones del control de peso durante su adolescencia, temas que durante mucho tiempo se trataron como tabú en el deporte de élite.

Explotó su exposición en 2023, cuando comenzó su relación con Jake Paul. Ellos lograron, incluso, en ser un foco de atención por la relación que mantienen a distancia entre Puerto Rico y los Países Bajos. Es más, tan expuesta está la vida de ambos que Paul presenció la carrera de Jutta rodeado del equipo de cámaras que documenta su vida.

Los especialistas aseguran que Leerdam es una combinación perfecta entre visibilidad comercial y resultados consistentes en la élite. Incluso, que esa fisión define su lugar en el deporte, porque en caso contrario sería “una influencer del patinaje”.

Leerdam, acostumbrada a ser el centro de atención tanto en la pista como fuera de ella, fue el centro de los elogios y también de las críticas. Su arribo a Milán en un jet privado, separada del resto de la delegación neerlandesa, alimentó comentarios negativos sobre sus actitudes, según publicó el medio inglés Daily Mail.

La patinadora de Países Bajos dijo, antes de estos Juegos Olímpicos, desató una ola de comentarios entre sus fanáticos le pedían que siga compitiendo, ya que ella planea casarse con Paul y posiblemente alejarse del hielo.