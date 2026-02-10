Jutta Leerdam, la influencer que logró medalla y récord en los Juegos Olímpicos de Invierno

Rompe con todos los moldes. Es magnética y su talento es dominante. Adentro y afuera de la pista su figura se apodera del aire. A los 27 años es una atleta que acapara la atención. Jutta Leerdam, que domina las redes sociales con más de 5 millones de seguidores, sacudió nuevamente la escena y en los Juegos Olímpicos de Invierno se colgó la medalla dorada en los 1000 metros de patinaje de velocidad, impuso un nuevo récord olímpico y las cámaras se quedaron con ella cuando su novio el youtuber y boxeador, Jake Paul, se quebró de la emoción tras su conquista.

Con un tiempo de 1:12.31, Leerman grabó a fuego su nombre, porque logró una victoria histórica, subió su nivel, superó su medalla plateada de Pekín 2022 y sumó una nueva hazaña a un palmarés que ya incluía 13 medallas en campeonatos mundiales (siete de oro) y siete en competencias europeas (seis de oro).

La atleta de 27 años terminó 0,28 segundos por delante de su compatriota Femke Kok, que ostentó brevemente el récord olímpico tras marcar 1:12,59 en el grupo final. La japonesa, vigente campeona olímpica, Miho Takagi, se llevó la medalla de bronce con un tiempo de 1:13,95.

En un estadio con más de 7000 espectadores y que en su mayoría vestía de naranja neerlandés, rompía con esa lógica la imagen de Jake Paul , que lloró desconsoladamente tras la victoria de su novia y las cámaras captaron cómo las lágrimas le dejaban marcas de delineador en el rostro.

“Sabía que si durante la carrera me sentía cansada, no podía sentirme cansada. Me dije: ‘Tienes 80 años para recuperarte de esto. Puedes sentirte cansada después. No quieres vivir con ese arrepentimiento. Luchaste mucho por esto’”, relató Leerdam.

La chica de s-Gravenzande en Países Bajos Meridional, es bicampeona mundial y tricampeona europea en los 1000 metros de velocidad, no sólo domina en el mundo de los deportes de invierno, sino que su visibilidad en las redes sociales, por eso eligió para esta competencia no vincularse con los medios tradicionales y se comunica con los fanáticos por su cuenta de Instagram.

Jutta primero comenzó a destacarse en el hockey sobre hielo y con casi 15 años quedó atrapada por la velocidad en la pista. La combinación perfecta entre talento para el alto rendimiento deportivo y su gran sentido de la oportunidad para los acuerdos comerciales, la hizo convertirse en una de las atletas más convocantes del deporte neerlandés. A los 18 años ya era campeona mundial junior, y un puñado de temporadas más tarde, ya en la categoría mayor, se había consolidado entre las mejores del mundo en la especialidad.

Ahora bien, su popularidad no llegó solamente de la mano de su destreza sobre las cuchillas, sino que en sus redes logró convertirse en una referente, porque interactuó con sus seguidores, en especial las mujeres, tocando temas sensibles como la salud menstrual y las presiones del control de peso durante su adolescencia, temas que durante mucho tiempo se trataron como tabú en el deporte de élite.

Y explotó su exposición en 2023, cuando comenzó su relación con Jake Paul. Ellos lograron, incluso, en ser un foco de atención por la relación que mantienen a distancia entre Puerto Rico y los Países Bajos. Es más, tan expuesta está la vida de ambos que Paul presenció la carrera de Jutta rodeado del equipo de cámaras que documenta su vida. Más tarde, en su cuenta de X, Paul posteó: “Juttttttttaaaaaa. No puedo parar de llorar. Lo lograste, mi amor. Oro olímpico. Dios es grande y tú también”. Y en su cuenta de Instagram agregó: “Acabamos de presenciar uno de los momentos deportivos más importantes de la historia. No hay palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti”.

Ahora bien, la popularidad de Leerdam se cimenta en el patinaje de velocidad y su talento en la pista. Salvo una caída en los 1000 metros durante las pruebas olímpicas neerlandesas, llegó a Milan en su pico de rendimiento, incluyendo una actuación récord a principios de esta temporada en Inzell, cuando derrotó a Kok en los 1000 metros, un resultado que la reafirmó como la patinadora más fuerte en la distancia.

Jutta Leerdam, estrella en el patinaje y también en las redes sociales

Los especialistas aseguran que Leerdam es una combinación perfecta entre visibilidad comercial y resultados consistentes en la élite. Incluso, que esa fisión define su lugar en el deporte, porque en caso contrario sería “una influencer del patinaje”.

Leerdam, acostumbrada a ser el centro de atención tanto en la pista como fuera de ella, fue el centro de los elogios y también de las críticas. Su arribo a Milán en un jet privado, separada del resto de la delegación neerlandesa, alimentó comentarios negativos sobre sus actitudes, según publicó el medio inglés Daily Mail.

La patinadora de Países Bajos dijo, antes de estos Juegos Olímpicos, que era posible que esta fuese su última cita ecuménica y eso desató una ola de comentarios en los que los fanáticos le pedían que siga compitiendo. En principio, en Italia, todavía debe competir, el domingo próximo, en los 500 metros en otra jornada con todos los focos puestos en la atleta más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno.