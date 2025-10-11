La Tuti Bopp y el Cuervo Silva: pasión, amor y proyectos de una pareja imparable arriba y abajo del ring

No hace mucho, en 2023, desmenuzamos en este espacio la consolidación de una de las historias de amor más lindas del boxeo en estos tiempos: el romance de la campeona del mundo Yésica Bopp y quien sería con el paso de los años una sólida esperanza del boxeo nacional: Alejandro Silva, o “el Cuervo”, para todo el ambiente.

Fueron felices y “comieron perdices”. Ella, nueve años mayor, conocida como “La Tuti” en las calles de Wilde y Villa Domínico, se convirtió en la mamá de Ariadna en 2015, y si bien su actividad se extendió hasta 2023, con más de treinta combates mundialistas, ya nada fue igual.

Él lleva a cabo una campaña muy cuidada y bastante postergada en su despegue. Misionero, a los 32 años se convirtió en el invicto de mejores números del pugilismo argentino: 26 triunfos (21 KO) y un empate. Su victoria contundente sobre el mexicano Javier Payat, en Colombia, el viernes último, fue parte de un relanzamiento esperado.

Alejandro Silva, en acción: a los 32 años se convirtió en el invicto de mejores números del pugilismo argentino

La pareja vivió un sinfín de aventuras y contratiempos: el cierre del exitoso y admirable gimnasio integral que administraban en Avellaneda en período de pandemia; y más tarde una mudanza programada a Paramount, California, donde se adaptaron a un sistema novedoso pero que significó un estancamiento en sus carreras. Sin embargo, el rol de padres les dio las mejores emociones viendo cómo Ariadna avanzaba en las escuelas bilingües.

Volvieron a Argentina en 2024. Yésica se retiró con una carrera excepcional de 39 victorias (17 KO) y 3 derrotas que le permiten erigirse como la mejor campeona mundial minimosca hasta estos días. Hoy, atraviesa un embarazo feliz en la espera de su segundo hijo. Pero lo más importante es que ambos dirigen una escuela pugilística -interesante y tentadora- que tiene su sede en el Shopping Parque Avellaneda.

La Tuti Yésica Bopp fue una gran campeona; espera su ingreso en el Salón de la Fama de boxeo

Boxeo con los papis en el ring-side

El boxeo infantil sin contacto es uno de los mejores hallazgos de estos tiempos. Es una práctica que incluye todos los movimientos de un púgil -en defensa y ataque- solo marcados con un amago en uno y otro competidor. Es vital para el afiatamiento temperamental del niño y aplicable para sus desenvolvimientos básicos: en la escuela y el hogar.

El boxeo sin contacto ha sido desplegado por varios entrenadores especializados –sobre todo mujeres- en el tema su práctica con idoneidad desde hace una década .

Bopp y Silva dirigen actualmente el gimnasio ATN, a la vista de todos en el paseo de compras. Este lanzamiento ocurrió el 10 de marzo pasado con la presencia del venezolano Gilberto Mendoza, presidente de la AMB. Desde entonces, mensualmente se llevan a cabo estas exhibiciones con la presencia de los abuelos, los tíos y los papis en las butacas del recinto puesto a todo vapor.

Gilbertico Mendoza, presidente de la AMB, en la inauguración del proyecto liderado por Yésica Bopp y Alejandro Silva

El matrimonio crece y proyecta

Silva espera progresar en el ranking con su nuevo representante, el estadounidense Patrick Ragan, de West Side Promotions, y su apoderado local, Jorge Martínez. Busca una chance de primerísimo nivel en los medianos juniors y éste es el momento justo. Bopp espera ingresar al International Boxing Hall of Fame de Canastota en 2027, luego de tres años de retiro total.

La Tuti y el Cuervo siguen cobijando su nido de amor. Viene un niño en viaje y Ariadna acaba de egresar del instituto de danzas con las mejores calificaciones llenándolos de orgullo. El boxeo actual tiene muchos capítulos cubiertos de mugre y sospechas. Por suerte, también, conserva otras historias como estas: limpias, cristalinas y llenas de vida.