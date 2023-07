Yésica Bopp y Alejandro Silva, una historia de amor y boxeo en California, con la fuerza del cariño

escuchar

Las historias dulces, cálidas y tiernas no son las más consumidas en un ámbito duro, claroscuro y ruidoso como el boxeo. Sin embargo, son las que exponen la esencia del pugilista. Las que descubren cuales son los objetivos en cada uno de ellos a la hora de subir al ring a jugarse la vida.

La familia es un factor fundamental en la dedicación de los atletas en esta profesión. Casi decisiva. Algunos, como Fernando Martínez, único campeón mundial argentino de estos momentos, conmueve cada vez que declara. “Estamos cerca de comprar una casa grande para la ‘vieja’”. Otros, como la bonaerense Yésica Bopp, 39 años, ex campeona mundial Minimosca (AMB) y el misionero Alejandro Silva, 29 años, ex titular argentino Mediano jr. e invicto en 21 combates, conforman una pareja muy particular. De ese amor nacido en un gimnasio de El Palomar en 2012, entre una boxeadora consagrada y un amateur desconocido, nació Ariadna, que ya tiene ocho años y mas allá de todos los contratiempos conyugales, crecieron, se fortalecieron y apostaron a la fuerza del cariño, tal si fuesen Shirley McLaine y Jack Nicholson, en La fuerza del cariño, el film de 1983.

Alejandro Silva y Yésica Bopp con su hija, Ariadna, en Los Ángeles

Ambos emergieron de ámbitos bajos y difíciles. Yésica, logró una consolidación deportiva que Alejandro anhela, pero –aún- no concretó: ingresar al pugilismo de elite. Sin embargo, insisten en seguir creciendo en todo sentido: personal y profesional. Y un día… decidieron mudarse al sur de Los Ángeles. Fue hace casi un año. El comienzo resultó difícil. Silva viajó primero; Bopp, junto con su hija, lo hizo después.

Alejandro, un mediano junior de buena formación cuyas últimas dos victorias por KO fueron en el exterior sobre Jesús Najera, en Mazatlán (México), e Isaac Samir, en Nueva York, se afianzó como boxeador de “reality show” en la TV americana. Ganó popularidad y buen dinero. Aunque estancó su presente en el boxeo creíble. Y permanecerá en ese sistema hasta el mes de octubre.

Alejandro Silva, en acción, en su triunfo por KO técnico ante Jonathan Wilson Sánchez, en 2021, cuando retuvo el título argentino mediano junior

¿Dónde y cómo viven en Los Ángeles?

En el sur de la ciudad. En una casa tradicional y confortable. Tres habitaciones y mucho verde, en su entrada y patio posterior. Ariadna concurre a un colegio bilingüe y su avance con el idioma es notable. “No hay chats de mamis en la escuela”, nos dijo Bopp al comenzar la entrevista telefónica: “Las relaciones no son tan fluidas como creíamos, aunque fueron muy corteses con nosotras en el festejo del ‘Día de la madre’. Yo me acoplé a Alejandro. Su equipo y su gente me invitaron a competir y aquí estamos. Ahora entrenándonos en el famoso gimnasio de Joe Gossen. Aquí prepararon a Ryan García para pelear con Gervonta Davis. Pienso combatir en agosto y debutar en Estados Unidos, es mi asignatura pendiente. Lo más difícil ya pasó y fue la adaptación. Vemos nuestras chances. Podemos ganar dinero y mucho más respeto, pero vemos la educación y las variantes sociales que va encontrando Ariadna y eso cumple con todas las expectativas de cualquier pareja”.

Yesica Bopp

Bopp perdió su corona ante la mexicana Yésica Nery Plata, en Panamá, el 11 de marzo de 2022. Se rebeló contra la dirigencia pugilística por ese fallo y no volvió a pelear tras haber realizado 30 cotejos mundialistas desde 2008 a hoy. Mantiene en funcionamiento su gimnasio de cultura física en Avellaneda y de tanto en tanto les recuerda a los curiosos que tiene otro título: es psicóloga social.

El día arranca a las 8 con el sol del Oeste bien picante. Los tres integrantes de una familia simple y feliz saben lo que tienen que hacer. A Yésica la presiona el paso del tiempo. Alejandro no se inmuta por ello y Ariadna está descubriendo otro mundo. De luces y maquinarias. Tan imponentes como frías. Distantes de la calidez y los mimos de las tías y las abuelas que quedaron en Villa Domínico y Sarandí.