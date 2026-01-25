Canelo Álvarez vs. Juan Soto: a cuánto ascienden las ganancias de los deportistas latinos mejor pagados en 2025

Pese a los tropiezos recientes en su carrera, luego de perder sus títulos mundiales ante Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez se consolidó como el segundo deportista mejor pagado del mundo en 2025, superando a figuras como Lionel Messi, de acuerdo con un análisis reciente. En el mismo ranking, el beisbolista Juan Soto se ubicó en la cuarta posición.

A cuánto ascienden las ganancias de Canelo Álvarez en el último año

De acuerdo con el reciente ranking global de Sportico, que clasifica a los 100 deportistas con mayores ingresos del planeta, el boxeador mexicano acumuló ganancias por 137 millones de dólares durante 2025, solo por detrás del futbolista Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los deportistas mejor pagados del mundo (Sportico)

De ese total, 125 millones de dólares corresponden a ingresos deportivos y 12 millones a patrocinios comerciales, lo que le permitió colocarse en el segundo lugar del listado. Gran parte de estos ingresos derivan del contrato que firmó en febrero de 2025 con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, por cuatro peleas valuadas en alrededor de 325 millones de dólares.

Hasta el momento, Canelo ha disputado dos de esos combates. En mayo, logró una victoria ante William Scull en Riad, Arabia Saudita; sin embargo, cuatro meses después perdió sus títulos de peso supermediano frente a Terence Crawford en Las Vegas, Nevada.

A cuánto ascienden las ganancias de Juan Soto en 2025

Por su parte, el beisbolista puertorriqueño Juan Soto ocupó el cuarto lugar del ranking, con ingresos totales de 129,2 millones de dólares en 2025. De esa cifra, 122 millones provinieron de su salario y siete millones de contratos publicitarios.

Deportistas mejor pagados según su deporte (Sportico)

Las ganancias del jardinero de los Mets de Nueva York están ligadas al contrato histórico que firmó en 2024 por 15 años y 765 millones de dólares, el más alto en la historia de las Grandes Ligas. Además, recibió un bono de 75 millones de dólares por firmar el acuerdo.

Soto superó en ingresos a Shohei Ohtani, actual figura de la MLB, quien pese a su contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles y su título de Serie Mundial en 2025, registró ganancias por 102,5 millones de dólares durante el año.

Cristiano Ronaldo, el deportista mejor pagado del mundo

Cristiano Ronaldo encabezó por tercer año consecutivo la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, con ingresos estimados en 260 millones de dólares. De esa cantidad, 200 millones corresponden a su salario con el Al Nassr de la Saudi Pro League, mientras que los otros 60 millones provienen de acuerdos publicitarios.

Top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo en 2025 (Sportico)

En los últimos nueve años, el astro portugués ha generado al menos 100 millones de dólares por temporada y, en 2025, volvió a superar la barrera de los 200 millones gracias a su contrato deportivo y a patrocinios con marcas como Nike, Herbalife, Binance, Yili y Therabody.

El Top 10 de los deportistas mejor pagados en 2025, según Sportico