"Locomotora" Castro

El excampeón mundial Jorge "Locomotora" Castro realizó una revelación sexual desconocida durante su vida como boxeador . Siempre polémico, el patagónico es conocido por su gran desempeño dentro del ring, pero también por su excéntrica vida fuera de él. Participante del Bailando por un Sueño en 2011; verborrágico y con color de cabellera cambiante, Castro agregó un nuevo capítulo a su historia como personaje deportivo.

En ese sentido, Castro fue entrevistado por el periodista Walter Nelson en Radio La Red y recordó una anécdota sexual que lo pinta de cuerpo entero: " Me encantaba (el sexo) y siempre lo dije . Una vez lo hice en el vestuario, en una pelea en Comodoro Rivadavia. No me afectaba en el momento, me consideraba un tipo fuerte, capaz de hacer cualquier cosa arriba del ring".

En el deporte suele haber diferencias en cuanto a las recomendaciones respecto de tener actividad sexual antes de competir. Desde la visión de Castro , para el, era beneficioso : "No es tanto como se dice de ser aplicado y cuidarse con ese tema; en ese momento uno estaba más livianito y veloz. En Argentina peleé con todos, hice 146 peleas, no le esquivé la cara a ninguno... Y tengo 90 ganadas por nocaut".

Finalmente, contó cómo invirtió el dinero que ganó a lo largo de su carrera: "Por la primera defensa fueron 50.000 dólares, pero pude invertirlo y a mis hijos les dejé 16 casas en Caleta Olivia. Acá también dejé muchas cosas".

Castro, de 52 años, es recordado en su carrera deportiva por el histórico KO ante John David Jackson, en 1994. Casi abatido, en el noveno round lanzó un demoledor cross de izquierda que dejó a su rival sin respuesta. Tras su triunfo, denominó a aquella piña "La mano de dios" .