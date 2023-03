Maravilla Martínez y un escándalo tras la pelea en el Luna Park: su rival denunció que le ofrecieron dinero para perder y luego... ¡se arrepintió!

escuchar

La presentación de Sergio Maravilla Martínez en el legendario estadio Luna Park terminó en una gran desilusión para el público que fue a reencontrarse con una noche de boxeo en el escenario de Corrientes y Bouchard. Apenas 90 segundos duró el combate del excampeón mundial de los medianos ante el colombiano Jhon Teherán, en una reunión organizada por Chino Maidana Promotions. La pelea de Martínez, de 48 años, era el puntapié inicial en sus intenciones de tener una posibilidad en el plano internacional para reconquistar el cinturón.

La definición del combate fue sugestiva, ya que la combinación con la que Martínez derribó a Teherán no pareció ser lo suficientemente certera como para provocar el KO con el que finalizó el choque. Sin embargo, el colombiano se negó a seguir combatiendo y el árbitro levantó el brazo del boxeador argentino, que celebró ante la impavidez de los espectadores, que esperaban mucho más del espectáculo.

El colombiano Jhon Teherán ya está en el piso; Maravilla Martínez ganó en el primer asalto en el Luna Park

La sorpresa se dio unas horas más tarde, cuando se viralizó un video grabado por el propio Jhon Teherán, en el que hace sorprendentes y graves acusaciones con respecto a este compromiso. De acuerdo con lo dicho por el boxeador, la bolsa pactada por la pelea era de 3 mil dólares, pero luego le habrían ofrecido 2 mil más para dejarse ganar. En las imágenes, levantadas por el sitio boxeodecolombia.com, el pugilista colombiano afirma: “Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá [en Buenos Aires] me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, narró Teherán.

La grave acusación

En su descargo, el colombiano acusa a una persona, que sería su exmanejador, de querer quedarse con un porcentaje de lo ofrecido. Sin embargo, no entra en detalles sobre quién le ofreció el dinero para perder. Es decir, el enojo del pugilista no es porque le ofrecieron el dinero para tirarse, sino porque alguien le quería descontar plata de lo pactado.

Luego dedicó palabras al público y se refirió a la promoción del combate: “La gente es muy amable en Argentina, decían que [el público] era racista y no es así, es humilde, pero en cuestión de boxeo se daña Argentina. El Chino Maidana, excelente promotor, agradecido con él. Me ofrecieron cinco mil para que perdiera y no los he visto, me los quieren robar”, cuenta Teherán.

La polémica definición de la pelea

🥊 ¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!



📺 #ESPNKnockOut #StarPlusLA pic.twitter.com/C5ampcSokJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 22, 2023

La retractación

Lo insólito es que este mediodía, desde Chino Maidana Promotions, enviaron un segundo video de Jhon Teherán, en el que el colombiano se desdice de las acusaciones. “Muy buenas tardes, soy Jhon Teherán. Estoy arrepentido por el video que subí anoche. Una persona ajena se acercó al camarín después de la pelea y me pidió que dijeras esas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, y al Chino Maidana. Estaba inconsciente por el golpe que recibí en el combate. Maravilla, te pido disculpas, cometí ese error por rabia y por la impotencia de no poder ganarle”, fue la insólita explicación del colombiano, que terminó el video con nuevos pedidos de disculpas para todos.

El colombiano Jhon Teherán se arrepintió de decir que le ofrecieron "US$5.000 para perder"

Martín Sánchez, jefe de prensa de la empresa promotora: “La situación causa gracia. La verdad, desconocemos por qué lo dice y no me extrañaría que detrás de esto hubiera algún incentivo para dejar mal parado a Maravilla Martínez”.

LA NACION