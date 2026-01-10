Naoya Inoue vs. Junto Nakatani: Tokio será el escenario de la gran pelea de 2026

La rotación noticiosa que produce el boxeo, semana a semana, nos sorprende cada vez más. Y generalmente, el asombro, la queja, la imponencia, la objeción y la comparación histórica, relucen cada vez que son desmenuzadas. Pero en esta oportunidad, nadie perdió tiempo ni esperó las firmas, ni confirmaciones del acuerdo. El 2 de mayo próximo se efectuará la mejor pelea posible del calendario 2026: estarán frente a frente los invictos múltiples campeones mundiales japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani, en el legendario estadio Tokio Dome, de la capital nipona, por todos los cinturones oficiales del peso supergallo (55.340 kg) en poder de Inoue (CMB, AMB, FIB y OMB).

La intervención directa del jeque árabe Turki Alalshik, ligado comercialmente a la última pelea de ambos púgiles, favoreció el acuerdo definitivo. Además, el mexicano Mauricio Salaimán, presidente del CMB, propagó el anuncio en distintas fuentes internacionales.

¿Cuáles son los atributos rutilantes que tiene este combate? No sólo se trata del desafío más esperado de estos tiempos entre dos noqueadores serios y creíbles; también constituye el combate más importante de la historia del pugilismo japonés y la segunda más trascendente del boxeo asiático; escoltando aquel tercer cotejo realizado por Muhammad Alí frente a Joe Frazier, el 30 de septiembre de 1975, en Quezon City, adyacencias de Manila, Filipinas.

Naoya Inoue es el rey absoluto del peso supergallo STEVE MARCUS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El legendario Tokio Dome tiene capacidad para 55.000 personas, y se estima que las entradas se agotarían casi en el mismo momento en que se pongan a la venta. En ese escenario se vivió una jornada épica de este deporte. El estadounidense Mike Tyson fue noqueado por su compatriota James Buster Douglas, en la inolvidable mayor sorpresa del siglo XX, el 11 de febrero de 1990. El célebre reciento oriental liberó esta fecha fundamental dado que entre el 3 y 6 de mayo se desarrollarán deportes regionales.

Las alarmas de las últimas peleas

Inoue y Nakatani, tienen el mismo récord: 32 victorias consecutivas. Naoya, ganador de cuatro coronas mundiales en pesos diferentes, consiguió 27 KO, que lo elevaron a ser considerado el mejor boxeador peso por peso del momento; Nakatani, poseedor de tres diademas ecuménicas en categorías distintas, ganó 24 antes del límite y fue considerado el noqueador más espectacular de 2025. Para poder acordar este match, este último aumentó su kilaje y dejó vacante el cetro de los gallos (53.500 kg).

Ambos compartieron cartelera en el 27 del mes último en Riad, Arabia Saudita. Y tuvieron actuaciones peculiares y objetadas mas allá de sus victorias. Inoue fue duramente criticado por la utilización de un vendaje que rozó lo ilícito en su retención frente al mexicano David Picasso. En tanto, Nakatani, forjó una trabajosa victoria por puntos sobre el azteca Sebastián Hernández Reyes, sin títulos en juego. Ante estos inesperados contratiempos, los hombres del negocio decidieron acelerar las gestiones y finiquitarlas.

Junto Nakatani es campeón gallo, pero abandonará el cinturón para subir de categoría SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Habrá una ardua competencia para el sábado 2 de mayo próximo. Más allá de la caída y pérdida de valor del yen, la moneda japonesa, en las bolsas internacionales, Tokio proyectará hacia el mundo sus dos gemas pugilísticas. El oro de Turki, la sabiduría oriental y el respaldo del streaming DAZN comenzaron a dominar la pulseada sobre el ofrecimiento de Las Vegas, con el duelo entre dos de los atletas latinos más poderosos del mercado: David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez, por la corona de los cruceros.

Quizás sea objetable la crudeza de esta competencia, casi simultánea. Pero agrada prever un calendario así, con dos bombarderos japoneses en el ring; con arte y pegada para refrendar sus kilates en la incuestionable gran pelea del 2026.