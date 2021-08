Nico Alí Walsh tomó el legado de Muhammad y comenzó a rugir en Oklahoma

Fue un debut especial, con una carga emotiva particular. Es, de alguna manera, parte de la leyenda. Tiene en su ADN una cuota de ello. Fue una presentación oficial en el profesionalismo, fue una proyección inevitable. Nico Alí Walsh, nieto del ex campeón de peso pesado y legendario Muhammad Alí, dio su primer paso en el boxeo profesional y las comparaciones resultaron inevitables.

Tiene 20 años, creció admirando a su abuelo, y en su primer acto, entendió que llevar los pantalones con los que peleaba el legendario Muhammad era una forma de rendirle homenaje. En el Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, en Oklahoma, se impuso a Jordan Weeks por nocaut técnico cuando faltaba un minuto y diez segundos para el final del primer round. El desenlace despertó inmediatamente la reacción del público, que entendió que debía celebrar coreando el apellido de la leyenda del boxeo. El nieto de Alí dominó desde el primer momento y se adueñó del cuadrilátero.

“Me siento honrado de representar el legado que mi abuelo dejó. Es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Estuve pensando mucho en él. Lo extraño. Ha sido un viaje emocional”, aseguró el hijo de Rasheda Alí (la hija más pequeña del eterno campeón) y Robert Walsh, sargento de la Marina norteamericana.

Nico subió al cuadrilátero con unos pantalones que habían sido confeccionados para su abuelo, y al término de la pelea se refirió a ellos: “Creo que Weeks y yo hemos hecho un poquito de historia hoy. Esta victoria estuvo a la altura de mis expectativas. Fue el mejor boxeador de la historia. Parece mucha presión para mí, pero, en realidad, él era solo mi abuelo. El mejor competidor que ha existido y quizá la mejor persona. Nunca volveré a llevar estos pantalones”, dijo en ESPN.

No es nuevo que en la familia de Muhammad el boxeo sea un medio de vida. Una de sus hijas, Laila, era una boxeadora profesional que se retiró invicta. Ahora es el turno de Nico, el hijo de Rasheda, que como cualquier madre preocupada contó: “Entiendo por qué tomó esta determinación de dedicarse al boxeo, porque él tenía una conexión con su abuelo y luego empezó a amar el deporte. No estoy 100 por ciento feliz con eso, pero lo apoyo al 100 por ciento”, contó Rasheda en The Guardian.

Nico Ali Walsh, derecha, golpea a Jordan Weeks durante una pelea de boxeo de peso mediano el sábado 14 de agosto de 2021, cerca de Tulsa, Oklahoma (Brett Rojo / Tulsa World vía AP) Brett Rojo - Tulsa World

Nico Alí Walsh firmó un contrato con la promotora Top Rank, de Bob Arum, de 89 años, que organizó por primera vez una pelea de Ali en 1966. Esta empresa ya le aseguró que tendrá varios combates por delante: “Firmar con Top Rank es un sueño hecho realidad”, había asegurado en la previa, el joven que creció en Las Vegas. El nieto de Muhammad ya cuenta con más de 30 peleas como aficionado y también es estudiante universitario.

