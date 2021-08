Barcelona: Piqué dice que se quedó a jugar por “cuatro duros” en un club que no tenía para pagarle a Messi

En sus 17 temporadas en la primera división de Barcelona, Lionel Messi solo en tres oportunidades se había perdido la fecha inicial de La Liga. La última vez fue hace dos años. La ausencia de este domingo fue distinta, incomparable, porque significó el preámbulo de una nostalgia y añoranza que el tiempo se encargará de poner en su justa medida.

Una de las penas que Messi explicitó el día de su adiós fue la de no poder despedirse de un Camp Nou con hinchas. Ahora que se empiezan a habilitar cupos de aforo de acuerdo con el control de la pandemia en las distintas ciudades, la inmensidad del estadio de Barcelona estuvo pixelada por alrededor de 20.000 espectadores. Sin el mejor futbolista de la historia del club, la demanda de localidades fue lenta y tibia.

Muchos de los que fueron estaban tan interesados en presenciar el debut ante Real Sociedad como en expresar la gratitud hacia el ídolo al que el club le dio la espalda. Hubo varias camisetas con el N° 10 que por ahora quedó vacante, otras que en la espalda tenían el símbolo infinito, pedazos de tela blanca con inscripciones de agradecimiento. Sergio Agüero, que tiene para casi dos meses de recuperación por una lesión muscular, antes del encuentro se sacó sonriente una foto en el banco de los suplentes.

Distintas maneras de recordar a alguien que será inolvidable, el que hizo más goles (672), el que disputó más partidos (778) y obtuvo más títulos (35). Cuando se cumplió el minuto 10 del encuentro que finalizó con una buena victoria 4-2 de Barcelona sobre Real Sociedad, desde las tribunas brotó el tributo “Meeeessi, Meeeessi…”, mientras que al mismo tiempo se escuchaban algunos silbidos. ¿Hacia Messi, porque no se quedó a jugar gratis para ayudar a la ruinosa economía del club? ¿Hacia el presidente Joan Laporta, por dejar ir al principal activo futbolístico y sentimental de Barcelona? ¿Fueron enviados del club para erosionar la imagen de Messi y lavar las culpas de los dirigentes? Preguntas que por ahora no tienen respuesta. En cualquier caso, el legado de Messi tiene una grandeza que se impondrá a cualquier miseria.

Mientras Barcelona-equipo iba en busca de un nuevo rumbo futbolístico, Messi pasaba parte de su domingo en París con varios compañeros de Paris Saint Germain en el festejo del cumpleaños del español Ander Herrera.

Si es que había un duelo por la partida del capitán y emblema, Barcelona dio una respuesta enérgica en la cancha. Demostró que está dispuesto a hacer el esfuerzo para intentar compensar la carencia de la individualidad que muchas veces decidía un partido, que tenía soluciones que solo estaban a su alcance.

El 4-2 dejó buenas sensaciones, más allá de cortocircuitos defensivos que encienden alarmas, algo que no es nuevo; ya fue un condicionante en la última temporada de Messi y en la primera de Ronald Koeman. Barcelona finalizó tercero luego de 12 temporadas consecutivas en las que ocupó alguno de los dos primeros puestos.

El debut triunfal de Barcelona

Por un tiempo, las conclusiones que dejen cada partido se harán bajo el prisma de lo que significa salir adelante sin Messi. Koeman respondió a la pregunta de si ahora había que mostrar más actitud: “Nuestro juego puede ser más colectivo que antes, pero preferiría tener a Leo en el equipo. No tenemos un jugador que decida partidos, así que debemos crear más oportunidades y marcar. Hoy metimos cuatro goles. Está muy bien. Era importante dar una buena imagen y ganar”. El técnico neerlandés está bajo la lupa de Laporta, que se hubiese animado a reemplazarlo de no tener las manos atadas por las limitaciones económicas para afrontar el año de contrato que le resta.

Gerard Piqué abrió el triunfo a los 19 minutos con un cabezazo tras un tiro libre desde el costado de Memphis Depay, nuevo refuerzo. Sin Messi, también cambian las estadísticas. El zaguero quedó como el máximo goleador de Barcelona entre los integrantes del actual plantel, con 50 tantos. Por La Liga no marcaba desde 2019, frente a Valencia. Piqué se besó el escudo de la camiseta en los festejos, gesto que repitió Sergi Roberto cuando en el descuento selló el 4-2. Ambos son dos de los cuatro capitanes, junto con Sergi Busquets –heredó la cinta de Leo- y Jordi Alba. De los referentes se espera una identificación plena con el club para superar uno de los momentos más traumáticos de la historia.

Martín Braithwaite hizo dos goles ante Real Sociedad, la misma cantidad que había marcado en 29 partidos de la Liga de la última temporada Joan Monfort - AP

“No está Leo, todo pasa y hay que seguir. Fue un golpe que no se esperaba. Lo conozco desde los 13 años y nos ha hecho mejores a todos. Quizá no tengamos el mismo talento, pero estamos todos a una” (expresión que refleja unión), comentó Piqué, que se rebajó su contrato para que Barcelona cumpla con los límites presupuestarios y pueda inscribir a tres de los refuerzos que debutaron: Eric García, Depay y Emerson. Sergi Roberto lo imitará y se reducirá el salario, mientras se espera la resignación económica de Alba, el más reticente. Messi también había acordado podar su nuevo contrato en un 50 por ciento con respecto a lo que ganaba, pero el club lo sorprendió con que igual no le cerraban las cuentas que le exigía La Liga.

Más distendido, en charla con el influencer Ibai Llanos por Twich, Piqué expresó: “¡Estoy jugando por cuatro duros! Es lo que toca, hay que ser agradecidos. El impacto mundial te lo dan clubes que caben en los dedos de una mano. El primero fui yo, pero seguirán los otros capitanes y va a ser un alivio. El club podrá facturar más, fichar más jugadores e invertir”. Interesado por la política y gestión deportiva, a Piqué se lo señala como un futuro candidato a la presidencia del Barça.

Muchos hinchas fueron al Camp Nou con la camiseta de Messi Agencia AFP - AFP

A partir del esquema 4-3-3, Barcelona mostró un juego fluido y profundo. Los delanteros están obligados a dar un paso al frente y el primero en hacerlo fue el dinamarqués Martín Braithwaite, autor de dos goles –la misma cantidad que en 29 cotejos de la liga anterior- y de una asistencia. Braithwaite partió desde la izquierda en un ataque que tuvo por el centro de Depay, muy participativo y asociativo con la pelota. El ex-Lyon, en el primer tiempo creó cuatro situaciones de gol y en el segundo puso en carrera a Alba en la jugada que terminó con la definición de Sergi Roberto.

Sin el arquero Marc Ter Stegen, que se recupera de una operación, el brasileño Neto fue titular en un equipo que pasó de una goleada a la zozobra de los dos goles en tres minutos de Real Sociedad, cuando restaban cinco para el final. No fueron pocos los puntos que Barcelona perdió en la temporada pasada por desajustes defensivos que comprometían resultados favorables.

Pasó el susto con el gol de Sergi Roberto. El final fue con alivio y sonrisas. Una tregua para bajar la convulsión y empezar a aprender a forjarse un destino sin la tutela de Messi.