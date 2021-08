Boca, lejos de todo. El segundo peor arranque de la historia xeneize: en el Metropolitano 1984 apenas consiguió apenas 2 puntos de 18

Boca es un alma en pena. En la oscuridad, cuando parece que está firme sobre un suelo irrompible, enseguida sigue su trayecto dentro de un pozo que parece no tener fondo. Como nunca, hay nula reacción más allá de la línea de cal, con un Miguel Ángel Russo que, por ejemplo, recién pretende modificar cosas ante el golpe del gol rival y hace su primer cambio cuando restan 15 minutos para el silbatazo final. Mientras, el equipo parece ser su fiel reflejo: perdido, sin poder hacer nada más que un gesto desesperante ante la búsqueda de algo diferente. Todo parece improvisado. Y se repite. No patea al arco, no genera situaciones de riesgo, no hace goles. Por eso las estadísticas no sorprenden. Sigue sin triunfar en el Torneo 2021, sin jugar bien.

La derrota ante Estudiantes aumenta las rachas adversas. No sonríe hace diez partidos y sólo ganó un encuentro de los últimos 16. Un momento de esos que Boca no vive frecuentemente. Y sin Copa Libertadores de por medio: con chicos dirigidos por Sebastián Battaglia, un equipo de suplentes o los titulares, los resultados son los mismos. Preocupante, pero lógico si la lupa se posa sobre los detalles futbolísticos y estadísticos.

Otro partido muy flojo ante Estudiantes

Juan Ramírez, hasta aquí, parece ser el mejor de los refuerzos. Al menos, su zurda y cambio de ritmo ofrecen algo diferente en medio de tanta confusión. Sin embargo, cuando el resto juega a algo diferente (¿a qué?), eso que promete lucirse termina apagándose. Nada más que eso. Sí, muy pobre. Pasaron seis fechas y Boca tan sólo rescató cuatro unidades, producto de igualdades. Así, además, igualó la peor racha sin triunfos de los últimos 64 años, cuando en 1957 también estuvo una decena de encuentros consecutivos sin festejar.

Boca en el Metropolitano 1984

El actual es el segundo peor inicio de campeonato de la historia de Boca, con apenas 4 puntos logrados sobre 18 posibles. El peor fue en el Metropolitano 1984, cuando consiguió apenas 2 puntos de 18. Ahora, además, marcó apenas dos goles, lo que promedia una celebración cada tres partidos. Datos que suman preocupación en el grupo xeneize, aunque Russo no haga autocrítica y sólo responda tres preguntas.

Otra manera de dimensionar la actualidad de la institución de la Ribera es comparándola con el Torneo Final 2013, la peor campaña de su historia en campeonatos cortos. ¿Por qué? En aquella competición sumó seis puntos de 18 posibles, saliendo victorioso –al menos- en su debut y, luego, logrando tres paridades.

Telam, La Plata, 15 de agosto de 2021: La Plata: Estudiantes enfrenta a Boca en partido por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Eva Cabrera - Telam

Aquel equipo, dirigido por Carlos Bianchi y la vuelta de Juan Román Riquelme al equipo, terminó anteúltimo de 20 equipos. En la noche de este domingo, el Boca de Russo cerró la fecha en la 24° posición de 26 equipos.

24 de los 26 equipos de primera ganaron al menos un partido en el actual Torneo 2021: sólo no lo lograron Boca y Vélez

El mayor objetivo del mercado de pases de junio fue incorporar un número ‘9’, ante la salida de Carlos Tevez, la cesión de Ramón “Wanchope” Ábila y la salida sin renovación del préstamo de Franco Soldano. Cuando ellos estaban en el club ya se hablaba de la falta de un centrodelantero que solucionara la poca efectividad en el área. Sin embargo, los que hoy forman parte del plantel generan la sensación de extrañar lo (poco) que había en sentido de goles.

Y es que, si bien buscó desde una figura internacional como Edinson Cavani hasta un nombre más terrenal (no desde lo económico) como Franco Di Santo y pasando también por los colombianos Roger Martínez y Miguel Borja, esa necesidad la terminó forzando con las contrataciones de Nicolás Orsini y Norberto Briasco. El primero, que es mayor referencia de área, sufre de una sinovitis postraumática con lenta evolución, según marcó el parte médico. Y con Sebastián Villa, el extremo que siempre estaba introducido en el once, está en conflicto y no se sabe qué ocurrirá con su situación.

Escena del partido que disputan Estudiantes de La Plata y Boca Juniors NACHO AMICONI - FotoBAIRES

Así las cosas, Russo repite la misma dupla. En los últimos partidos que afrontó con totalidad de titulares, ante Talleres, River -por Copa Argentina- y este domingo ante el Pincha, la dupla ofensiva fue Pavón-Briasco. Ninguno es N°9. Los dos se distribuyen la zona y terminan perdiéndose. A tal punto de que, según lo aportado por DataRef, el delantero armenio no remató al arco en los 456 minutos que lleva disputados con la camiseta azul y oro, entre el Torneo, la Copa Argentina y la Libertadores. En cambio, Pavón intenta aprovechar su velocidad, pero remata siempre desviado.

“En el primer tiempo tuvimos posibilidades y en el segundo nos costó”, analizó el entrenador en una conferencia de prensa de tres preguntas de las cuales ninguna incluyó autocrítica . En síntesis, en la primera mitad, Boca tuvo una escapada del cordobés Pavón que se fue al costado. ¿Y en el complemento? Un remate muy por encima por parte de Ramírez y un cabezazo del juvenil Vázquez que quedó en el techo del arco de Andújar, sobre el final. Cuesta entender, incluso, lo que contabiliza el técnico en materia de llegadas. “Hay que estar tranquilos y trabajar mucho”, repite una y otra vez.

Marcos Rojo, segundo central de Boca Prensa Boca

Lo que más tranquilidad podía otorgarle (y, quizás, pueda volver a serenarlo pronto) era la solidez defensiva. Así como no convierte, tampoco le convirtieron en el último tiempo. Hasta ayer en La Plata. Los números le daban en positivo, especialmente, con la participación de la zaga Izquierdoz-Rojo. En este semestre, habían jugado la serie ante Atlético Mineiro (ambos 0-0, más allá de la eliminación internacional), el encuentro ante Talleres (0-0) y en la clasificación por penales (tras otro 0-0) frente a River, por la Copa Argentina.

Y si bien anoche el Izquierdoz estuvo más firme que el primero, el ex hombre de Lanús perdió la marca de Noguera en la pelota parada que terminó con el gol de la derrota. En consecuencia, Agustín Rossi crecía en su rendimiento, pero se alteró: de cuatro vallas invictas pasó a dos encuentros consecutivos con un tanto en contra. Es que al Boca no jugar bien ni convertir goles, los detalles o errores defensivos hacen que el resultado termine en derrota.

Boca no sólo no encuentra la salida sino que además involuciona y vive uno de sus momentos más oscuros desde lo futbolístico.