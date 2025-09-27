Puma Martínez dejó atrás el ruido de la promoción y en Las Vegas se enfoca en la gran pelea de su vida

El bonaerense Fernando Martínez, elevado en su rango pugilístico de “Pumita” a “Puma” tras conquistar el título mundial supermosca, completó su primera semana de entrenamiento en Las Vegas, con vistas al match más trascendente de su carrera ante el invicto estadounidense Jesse Bam Rodriguez, también titular de esa categoría, el 22 de noviembre próximo en Riad Arabia Saudita, donde estarán en juego tres cinturones oficiales: AMB, OMB y CMB.

Instalado a quince minutos de las luces del centro de la ciudad, en el barrio de Henderson, con una escenografía de casas bajas y montañas rojizas que decoran un paisaje irradiante de una temperatura máxima que oscila entre 32° y 36°, Martínez de 34 años, afronta todo esto.

Mas allá de la sobresaliente ubicación histórica que tendrá este evento en las estadísticas del deporte nacional, hay que resaltar dos puntos decisivos y bien diferenciables en el presente del campeón argentino: 1°) el final de una densa exposición en los medios con entrenamientos públicos que lo llevaron a tener un seguimiento inusual de la prensa en su moderada carrera. Estuvo en televisión con Mario Pergolini, en radio con Matías Martin, y hasta fue objeto de reconocimientos artísticos, tal lo hizo Nicolás Vázquez, protagonista de la obra de teatro Rocky o Anita Martínez y Carna en la sala de conferencias del Casino Buenos Aires; 2°) la vuelta a las fuentes: el entrenamiento en soledad en el desierto de Nevada, con el desafío de las dietas, los esfuerzos para llegar a los 52.125 kg de su división y una larga mesa de ping-pong para descargar tensiones.

Ahora, Las Vegas

Con compañía del santafecino Marcos Chino Maidana en el día a día del equipo, comenzaron las prácticas bajo la estrategia de Rodrigo Calabrese, técnico y mentor del campeón, quién preparó una concentración semejante a la efectuada para las dos peleas pasadas con Kazuto Ioka.

Martínez dio muestras de grandez con sus dos triunfos ante el japonés Kazuto Ioka, ambos en Tokio

El grupo sufre una baja sensible y entrañable: la ausencia de Gustavo Pileta Gómez Maidana, fallecido el mes último; todo un un pilar en el enlace técnico y anímico previo a un gran cotejo. Y esto, en la saturación de tantas semanas de trajín, puede pesar.

Se preparan los sparrings

El equipo del argentino deberá planificar una táctica ante un rival zurdo de 24 años, 10 más joven que él. Y esto requerirá de distintas opciones y variantes. Es clave y será el corazón de la pelea.

El gimnasio elegido es Las Vegas Fight Club, de ingresos estrictos y sin cabida para espías. El principal sparring contratado es el mexicano Sergio Alfonso Mendoza, ganador de sus 26 combates y con características semejantes a Bam Rodriguez. Cuentan con todo el apoyo de PBC, la promotora estadounidense asociada a la conducción de Martínez.

“La coordinación del tratamiento a seguir en cámaras hiperbáricas entre los profesionales locales y argentinos ya fue resuelta, y esto es importantísimo para Fernando”, confió Calabrese a LA NACION. Tal temática ha sido decisiva para su desempeño atlético en sus peleas de elite.

El combate ofrece un gran dilema: la frescura física de Rodriguez, ganador de sus 22 pleitos, protegido por la industria del boxeo en la mayoría de sus peleas, frente a la jerarquía de la carrera de Martínez, que compitió como visitante en ocho países diferentes –repitiendo algunos de ellos en más de una ocasión- al cabo de 34 cotejos, viviendo sensaciones encontradas. Algo desconocido por Rodriguez, quien jamás peleó fuera del territorio de sus raíces: Estados Unidos y México.

No es tiempo aún de analizar este gran desafío. Es el momento de recopilar toda la información preparatoria de uno y otro. Martinez es el hombre en cuestión y sabe lo que hace. No lo inquietan los grandes nombres. Al contrario, le gustan. Los busca para seguir haciendo historia.