Sebastián Fundora pelea esta noche en Las Vegas para demostrar que es mucho más que un gigante atractivo

El estadounidense Sebastián Fundora, considerado el “gigante más atractivo” del boxeo moderno, volcará esta noche, sobre el ring del Casino MGM Grand, de Las Vegas, todas las sensaciones que producen cada una de sus peleas: incertidumbre, drama, reacción y knock-out. Generalmente, a su favor.

Fundora, de 28 años, ganador de 23 cotejos (15 KO) y un revés por la vía rápida, mide 1.97 metros; tiene la misma altura del célebre, icónico y polémico excampeón mundial de los pesados Primo Carnera (1933 – 1934) aunque los separa una diferencia abismal en sus kilajes: su peso es 69,850 kg; es el campeón de mundial los medianos juniors por el CMB.

La defensa de la corona ante su compatriota Keith Thurman, 37 años, 31 victorias y una derrota, quien fue hace una década un campeón prometedor pero que sólo realizó dos peleas en los últimos cuatros años, se debate entre lo abúlico y lo misterioso (televisará ESPN a partir de la medianoche).

Keith Thurman es un veterano de mil batallas, entre ellas, una derrota ante el gran Manny Pacquiao AFP

¿Alguien se atreve a dar un pronóstico definitivo sobre la estabilidad del gigantón americano tras haber sido noqueado cuando nadie lo esperaba por Brian Mendoza, en 2023, luego de haber ganado con amplitud los seis primeros rounds. Fue fusilado en el séptimo asalto, relegando así su primer ciclo de campeón mundial interino. A partir de entonces, se observan con una lupa muy especial todos sus combates, en los que todo puede pasar. Es guapo pero su mandíbula no da garantías.

Recuperó imagen en un desafío sangriento e interminable ante el australiano Tim Tszyu y a partir de entonces consiguió dos KO. Se convirtió en un personaje interesante del pugilismo actual. Potenciado por ser hermano mayor de Gabriela Fundora, la campeona mundial mosca, también longilínea de 1,75 metros y 50,802 kg., una de las boxeadoras más atractivas del circuito.

Sebastián Fundora, con su hermana, Gabriela, también campeona mundial de boxeo

La educación y la universidad

Fundora, radicado en la zona rural de Coachella, California, sede del festival de rock mas popular de Estados Unidos, tiene un perfil bajo y destacable. Es educado, bilingüe, muy compañero de su padre, Freddy, cubano e inquieto a nivel intelectual. Paralizó su carrera con el objetivo de culminar su ciclo de ingreso a la Universidad de Harvard y ello perjudicó al negocio. Vivió en Lanús un par de meses en 2017 –ganó dos peleas– y volvió a sus pagos a fin de ese año tras presenciar cómo asaltaban a un jubilado en la estación Retiro.

¿Es comparable con el fantástico Tommy Hearns? Absolutamente, no. Si bien La Cobra de Detroit tuvo gran altura (1,85 metros) y colocó su cuerpo en limites de entre 66 y 86 kilos durante su carrera, entre 1977 y 2006. La popularidad de Hearns en Argentina fue masiva y por ello todo boxeador de gran porte ameritó ser comparable con él. Hearns participó de una jerarquía de combates supremos difíciles de gestar en estos tiempos y su riqueza técnica fue admirable.

¿Qué necesita Fundora para rememorar esas hazañas? Peleas clásicas. Y aún no está preparado para ellas. ¿Jaron Ennis? ¿Vergil Ortiz? Los mejores de la división. Sí, necesita estas confrontaciones aunque la mesura con la que su manager, Sampson Lewkowicz, maneja su carrera, priorice su crecimiento y madurez por sobre todo lo demás.

Por el momento, La Torre Infernal, tal se lo conoce en el mundo pugilístico, volverá a ser favorito ante un apellido: Thurman con patente mas ligada al pasado que al presente. Mas allá de lo acertijos y avatares de cada una de sus peleas, Fundora, pretende ser en el boxeo algo mas importante que una peculiar atracción física. Nos preguntamos si es su tiempo justo y si hay talento para convertir al gigante en una figura de estos momentos.