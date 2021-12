Sin novio ni celular: quién es la mejor boxeadora del mundo, que pelea como un hombre y sube y baja de kilos a su antojo

Amanda Serrano nació en Carolina, Puerto Rico, hace 33 años. Es adorada en su tierra y también en Brooklyn, Nueva York, en donde vivió casi toda su vida como tantos de sus compatriotas que proyectan aún alcanzar el gran sueño americano. Puede pesar, en una balanza, lo que ella quiera; subir y bajar kilos a su antojo y cambiar de look para las distintas propuestas fotográficas que le ofrezcan. Desde humectar con acetites aromáticos su cuerpo fibroso y espigado hasta combinar con vestidos de gala, coloreados en fuego, los rulos de su cabello azabache que crecen hasta donde ella decida.

Amanda Serrano, con 33 años, es la mejor del mundo

Pero… ¿Quién es esta mujer? ¡Es la mejor boxeadora del mundo! Y no le tiembla el pulso al declarar en modo desafiante: “Nunca tuve novio, jamás usé teléfono celular y lavo mi ropa a mano. Por si les interesa, cocino bastante bien. Y si algún hombre me quiere conocer… ¡Que me venga a buscar!”.

Los que realmente la conocen afirman que Amanda no miente y no dejan de asombrarse. Sobre todo cuando meditan que no da paso alguno por si sola sin antes acordar cualquier decisión con su hermana Cindy, también boxeadora y ex campeona mundial, y su entrenador y cuñado Jordan Maldonado, a quien mira a los ojos antes de responder cada pregunta que le formulan. Un triángulo familiar peculiar, extraño e indestructible.

Amanda sonriente: una mujer compenetrada con ser la mejor boxeadora del planeta

Vive para el boxeo y para la pelea. Ganó siete títulos mundiales oficiales en pesos diferentes desde 2011 a hoy. No lo hizo por aumento correlativo de categorías, sino con una variable extraña y asombrosa. Comenzó en pluma (57,150 kg), continuó en liviano (61,250 kg), luego supergallo (55,350 kg), descendió a gallo (53,500 kg), aumentó a welter jr (63,500 kg) y conmocionó en su última hazaña adaptándose a los supermoscas (52,160 kg).

Así se entrena Amanda

Amanda Serrano en Instagram

Obtiene las coronas, las abandona y las reconquista cuando lo desea. Su castellano es malo. Sin embargo, alguna vez le confesó a la nacion sus secretos y sus dietas: “El pan es el gran enemigo del cuerpo y las harinas son sus cómplices. Mi plato favorito son los camarones. Sufro por no comer todo aquello que me gusta”.

Peleó en el ring de la Federación Argentina de Box, televisada por la TV Pública. Noqueó a María Maderna en 2014 por el cetro liviano (OMB) y batió luego a otras argentinas, como Yamila Reynoso y Daniela Bermúdez.

El estilo de Amanda tiene arte: técnica, pegada y KO Al Bello - Getty Images North America

Su estilo tiene arte. Técnica, pegada y KO. Boxeo con lineamientos masculinos. Tiene un récord de 41 éxitos (40 KO), un empate y un revés. Intercala el pugilismo con experiencias en Artes Marciales Mixtas, en donde ganó dos competencias y empató la restante.

Amanda Serrano y el youtuber Jake Paul, con quien comparte veladas sobre el ring

La televisión estadounidense encontró en Serrano el complemento ideal para sostener el interés en las novedosas carteleras boxísticas-musicales en donde todo tipo de “injertos atléticos” suben al ring. Se la escogió como compañera de fórmula del youtuber Jake Paul, millonario líder de redes sociales e invicto “boxeador profesional”, ganador de sus cuatro combates y quien fundó su propia compañía de espectáculos. Se trata de “Most Valuable Promotion” y contrató a Amanda como estrella central mediante una cifra pomposa. Ya hicieron una función conjunta y volverán a presentarse el sábado 18 de diciembre en Tampa, Florida, en donde Serrano regresará a peso liviano y retará a la española Miriam Gutiérrez, campeona interina (AMB). Paul, en tanto, dirimirá con Tyron Woodley.

Sus mejores knock-outs

Amanda Serrano - Highlights / Knockouts

Aquel mensaje promocional fundamentado en sumar fanáticos a este deporte provenientes de la “galaxia streamer” tambalea por momentos. Y su presencia en este próximo festival resultará decisiva para mantener cierta expectativa.

Amanda pelea como un hombre, gana reconocimiento por doquier y comienza a recibir pagas diferenciales a sus pares. Nunca tuvo novio ni celular y jamás lo ocultó. Sólo le importó ser ¡La mejor del mundo! Y lo ha conseguido en silencio, sin ninguna duda.