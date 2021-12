El posible plan de PSG para achicar su plantel: según un medio francés, dos argentinos podrían quedar afuera

Durante muchos años, Paris Saint Germain fue un club caracterizado por sumar estrellas a su plantel sin un fundamento. El armado de un equipo estaba como segunda prioridad, y la dirigencia recurría a incorporar talento individual para ganar la ansiada Champions League que, por ahora, le es esquiva. Fue recién cuando Thomas Tuchel (el anterior DT, hoy en Chelsea) apuntó algunos nombres a sus superiores. Jugadores quizás no tan conocidos (por ejemplo: Pablo Sarabia y Thilo Kehrer) pero con un futuro potencial que ya se hacía notar. No obstante, una vez que el coach alemán marchó a la Premier League inglesa, ese atisbo de proyecto comenzó a desmoronarse. Y en la última ventana europea de pases, el presidente Nasser Al Khelaifi volvió a la vieja práctica y trajo muchos futbolistas de renombre mundial: Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereria y... Lionel Messi. Entonces, el ciclo comienza de nuevo: ante la abundancia, Paris Saint Germain deberá recortar su plantel.

Los argentinos Leandro Paredes, campeón de la Copa América jugada este año en Brasil, y Mauro Icardi figuran en la nómina de jugadores transferibles para el próximo mercado de pases, según lo revelaron hoy medios de prensa franceses. En ese sentido, el diario deportivo L’Equipe publicó que “PSG tiene un plantel demasiado numeroso y algunos jugadores podrían marcharse en el próximo mercado de pases de enero” en el fútbol europeo. En la lista difundida por el medio de ese país figuran Paredes, Icardi, el brasileño Rafinha Alcántara, el arquero español Sergio Rico, los franceses Layvin Kurzawa, Colin Dagba y Junior Dina Ebimbe, el senegalés Abdou Diallo y Georginio Wijnaldum, que es internacional con la selección de Países Bajos.

En estos meses, el entrenador del club francés, Mauricio Pochettino, tuvo que manejar la abundancia del plantel, algo que descoloca a muchos DTs en todo el mundo.

Los nombres salientes de la nómina son los de Paredes y Wijnaldum. El ex Liverpool desea, según L’Equipe, irse del PSG por no ser titular y tiene avanzada su incorporación al Arsenal inglés. El PSG, dirigido por Mauricio Pochettino, tiene como máxima figura a Lionel Messi, en tanto luego están el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el rosarino Angel Di María, y se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, además de liderar cómodo la Ligue 1 francesa.

“Todos esperan que brillemos, pero se necesita tiempo”

En tanto, el volante de la selección argentina no se refirió a este tema, pero sí respondió preguntas esta semana sobre la preparación en vista al Mundial de Qatar 2022. Aseguró que el seleccionado argentino apuntará “a lo máximo” en la cita ecuménica .”Argentina está para pelearle a cualquiera. Apuntaremos a lo máximo porque tenemos ganas y tenemos jugadores que apuestan por eso”, dijo en diálogo con ESPN. ”No se si los otros equipos tienen ganas de jugar contra nosotros. Trabajamos muy bien y el entrenador hizo las cosas bien para que tengamos este nivel de juego. Sentimos que Argentina es respetada”, indicó el futbolista surgido en Boca Juniors.

Según L'Equipe, el volante de la selección argentina es uno de los que podría ser considerado "prescindible". No obstante, él lo desmintió PSG

Paredes, uno de los integrantes del plantel campeón de la Copa América Brasil 2021, afirmó que Messi, su compañero en el PSG, está “mucho mejor” en el período de adaptación al equipo y su propia vida en París. ”Messi necesita estar en contacto seguido con la pelota. Sea un toque o con mayor participación. Lo conozco hace bastante y sé lo que quiere y (Marco) Vertatti también. Para el resto es difícil saber lo que quiere. Estamos mejorando en eso”, indicó. Con respecto al club francés en el que juega, admitió que están en camino de mejorar el juego para estar a la altura de las expectativas generadas por un plantel poblado de estrellas.

Otro de los apuntados sería Mauro Icardi Francois Mori - AP