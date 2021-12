El inesperado final del cheque gigante que recibió Boca por ganar la Copa Argentina

Es una tradición. Los equipos que pasan de instancia en la Copa Argentina reciben un cheque de tamaño humano con el valor del monto que obtiene el equipo ganador. La final no es la excepción. Por eso, el último miércoles, cuando Boca Juniors derrotó a Talleres en el partido decisivo y conquistó el torneo, las autoridades también le dieron al plantel xeneize el simbólico objeto con la suma de $7.500.000.

Uno de los jugadores que más tiempo tuvo entre sus manos el cheque fue el defensor Marcos Rojo, quien se llevó a su casa el mismísimo trofeo y hasta lo paseó por las calles de Quilmes con su compañero Agustín Almendra. En las últimas horas, se supo que el cheque se lo quedó alguien vinculado al propio subcapitán xeneize. De acuerdo con lo que publicó Micaela, hermana de Marcos, el cheque está en su casa.

“Recién me levanté, y me c... de risa porque en las fotos mi mamá estaba todo el tiempo con el cheque, y yo decía ahora me fijo si lo trajo, descansando. ¿Qué hace acá? Explicamelo, por favor”, dice Mica en el video que compartió en su cuenta de Instagram, mientras muestra el cheque.

La madre de Marcos Rojo le busca lugar al cheque en su casa

Efectivamente, en la publicación que hizo tras el partido Carina Arellano, madre de Rojo, se mostró en más de una foto junto con el cheque. Ella tuvo la oportunidad de estar en el campo de juego luego de la obtención del título. Allí, se tomó fotos con su hijo y su familia, y hasta fue entrevistada por un notero.

La foto que publicó Marcos Rojo con su mamá, la copa y el famoso cheque Instagram @carinaarellano1

En otro posteo, la mujer le dedicó un emotivo texto a su hijo en reconocimiento por el título obtenido. “Felicitaciones campeón!!!!! Feliz de acompañarte siempre tu felicidad es la mía. Te lo merecías hijo por la garra y la pasión que le pones siempre sos el mejor lejos, disfrutalo, te amo con el alma”, escribió.

La copa sigue de gira

Contento como un hincha más, Rojo sigue haciendo gala del trofeo en sus redes sociales. Este jueves por la tarde, Marcos Rojo hizo una curiosa publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en su casa mientras tomaba mate y comía facturas con la copa de fondo. Además, le agregó a la imagen el emoji de un trofeo y corazones de color azul y oro.

Mate, facturas y la Copa Argentina: la curiosa publicación de Marcos Rojo Instagram @marcosrojo

Un rato más tarde, el número seis de Boca publicó otra foto junto con un grupo de amigos y su hermano Franco, quien sostiene feliz el objeto más codiciado. Sin dudas, una familia bien “xeneize”.