Todos los títulos de Alejandra “Locomotora” Oliveras en su carrera como boxeadora

Alejandra ‘Locomotora Oliveras, emblema del boxeo femenino en la Argentina, falleció a los 47 años. La nacida en la ciudad de El Carmen, Provincia de Jujuy, el 20 de marzo de 1978, tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico por el que quedó internada en estado crítico el 14 de julio, en el hospital Cullen de Santa Fe. Murió este lunes y luego de que uno de sus hijos, horas antes, se refiriera a mejoras significativas en su salud. Fue una de las pugilistas más relevantes del país y dueña de récords que le valieron entrar al libro Guinness, con cinco títulos mundiales en su haber, en distintas categorías y organizaciones o federaciones.

Alejandra Oliveras fue una guerrera de la vida. Pasó su infancia junto a siete hermanos en Alejandro, un pueblo pequeño cercano a Río IV, Córdoba. Sufrió bullying de chica y luego violencia de género. Eso le valió forjar una rebeldía que derivó en el amor por el deporte de los guantes. A los 15 quedó embarazada y su sueño de formar una familia se convirtió en un infierno por los golpes y el maltrato de su pareja. “Cansada de que me pegara saqué las fuerzas que no tenía, le pegué una piña tremenda en el estómago y me fui con mi bebé”, contó alguna vez.

La 'Locomotora' Oliveras enfrentó solo una vez a la pionera y máxima referente, la 'Tigresa' Acuña; primero estuvieron enemistadas y luego fueron grandes amigas Federación Argentina de Box

En el ámbito boxístico debutó como profesional en 2005, luego de apenas 50 peleas como amateur: fue con un triunfo por KO ante María del Carmen Potenza. La fiereza y la contundencia de sus primeras victorias despertaron el interés del reconocido entrenador cordobés Carlos Tello, quien se encargó de pulir su talento hasta convertirla en campeona del mundo el 20 de mayo de 2006. Ese logro lo consiguió en el Palenque Hipódromo de Tijuana, tras derrotar por KOT 9 a Jackie Navas para celebrar la obtención del título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La ‘Locomotora’ comenzó a ganar visibilidad mediática y se convirtió en la figura antagónica de Marcela Acuña, la pionera del boxeo femenino en la Argentina. Se enfrentaron apenas una vez, en diciembre de 2008 y en el mítico Luna Park, con triunfo de la ‘Tigresa’ por puntos. Desde ese momento, forjaron una enemistad que impidió una hipotética y aclamada revancha. Sin embargo, Oliveras fue por más y se coló entre las mejores, consiguiendo otros cuatro títulos mundiales: ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2011, pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2012, superligero del CMB en 2013 y superpluma de la WPC World en 2017.

Fue reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la única boxeadora que logró conquistar cuatro títulos mundiales en distintos pesos. Se retiró en 2019 y comenzó a dar clases gratuitas de boxeo en su gimnasio de Santa Fe. Además, se involucró en política, siendo candidata a diputada nacional en 2021 y desempeñándose en el área de Seguridad en Eventos Deportivos como parte del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich. El día del ACV iba a jurar como Convencional Constituyente de Santa Fe, función para la que fue elegida, del Frente de la Esperanza.

Todos los títulos de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Campeona mundial CMB – Supergallo

Campeona mundial AMB – Pluma

Campeona mundial OMB – Pluma

Campeona mundial CMB – Ligero

Campeona mundial WPC World – Superpluma

Ganó seis cinturones mundiales en tres categorías distintas, con un récord profesional de 33 victorias (16 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates.