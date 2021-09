Trivia del día: Evander Holyfield vuelve, Donald Trump comenta y Brian Castaño opta

Una noticia llamativa basada en dos personajes ostentosos, sumada al “último momento” del boxeador más importante de Argentina, Brian Castaño, pueden originar una crónica inquietante . Extravagancia por un lado e investigación por el otro. Opciones que todavía forcejean para ser prioridad de consumo en este arte: ¿Preferencia por el deporte o el espectáculo?

¡Hecho único en la historia! El comentarista de una transmisión pugilística será lo más atractivo del show: Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y otrora promotor de los combates de Mike Tyson junto a Don King en Atlantic City en los dorados años 80, tomará posición en la bancada de los “opinólogos” , en la esforzada y triste vuelta al cuadrilátero del ex bicampeón mundial Evander Holyfield, de 58 años, esta noche en el Hard Rock Café de Hollywood, en las afueras de Miami.

Donald Trump será comentarista de una pelea de boxeo

Trump potenciará a Triller -sistema de streaming en Estados Unidos- férreo competidor de Tik Tok, aplicación de capitales chinos con la que litigó agriamente en su Gobierno considerándola: “Enemiga de la seguridad nacional”. En la Argentina televisará el canal premium: Star+ a partir de las 22 horas.

La Comisión boxística de Florida habilitó a Holyfield a subir al ring. Vetado por los organismos de los principales estados de Norteamérica -en donde su licencia fue cancelada a perpetuidad por sugerencia médica- para medirse a 8 rounds con el luchador marcial brasileño Victor Belfort, de 44 años y una pelea de boxeo profesional ganada en 2006.

Evander Holyfield hoy, a los 58 años

Holyfield, vencedor de 44 combates (29 KO), con 10 reveses y 2 empates, entre 1984 y 2011, gestó sus obras supremas al batir a Mike Tyson por el mundial pesado en 1996 y 1997. Su fortuna se esfumó con el tiempo y sus divorcios millonarios lo obligaron a calzar guantes otra vez. Sigue siendo una de las mejores imágenes -humanas y profesionales- del deporte estadounidense de los últimos cuarenta años.

La inesperada deserción de Oscar de la Hoya, de 48 años por Covid 19, determinó su contratación. Resultaría absurdo analizar, técnicamente, este tipo de episodios.

Evander Holyfield frente a Mike Tyson

Boxeo real: ¿qué pasa con Brian Castaño?

Castaño, bonaerense de 31 años, campeón mundial mediano junior (OMB) se esfumó de la prensa tras su empate con Jermell Charlo por todas las coronas. Pasaron casi dos meses desde aquel despojo en Texas.

Sin embargo, hay tres gestiones iniciadas en torno a su futuro .

1) La revancha con Charlo. Es lo más lógico y tentador, pero resulta poco probable. El ruso Bakhram Murtazliev, primero en el ranking FIB, no cedería su posición de desafiante obligatorio otra vez y exigiría su oportunidad. Y las reglas FIB no ampararían una nueva postergación. Y en caso de quedar este título vacante, ya no estarían en juego los cuatro reconocimientos como en el match anterior (AMB-FIB-CMB-OMB). Otra versión anticipa el traspaso de Charlo al peso superior (Mediano) donde su gemelo Jermall también es campeón. El gran desquite se diluye.

Sólo en dos rounds Jermell Charlo pudo poner en problemas a Brian Castaño: fue en el 2° y en el 10°, pero no le dieron ganada la pelea al argentino Edward A. Ornelas - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2) La Organización Mundial de Boxeo (OMB) declaró al invicto australiano Tim Tszyu, de 19 victorias (15 KO), como su retador oficial. Sus promotores lanzaron campañas promocionales ofreciéndole a Brian millones de dólares para boxear en Australia pero los billetes nunca aparecieron. Se aguarda la gran oferta para exponer el cetro en Oceanía, pero los exhaustivos protocolos migratorios para ingresar a Sídney o Melbourne harían fracasar esta gestión. ¿Y Tszyu en Estados Unidos? No le interesa a nadie.

3) Participar a mediano plazo en una de las carteleras de Al Haymon, su promotor, ante un retador de buena reputación ¿Quién sería?: Danny García , ex campeón mundial en pesos inferiores.

Todo está entrelazado en el boxeo. El ridículo, la nostalgia y la suposición.