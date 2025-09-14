Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago

Se trataba de una noche histórica para el boxeo mundial: Canelo Álvarez y Terence Crawford, frente a frente en Las Vegas. Toda la atención estaba puesta en el ring. Sin embargo, Mike Tyson se volvió protagonista de la velada, aunque fuera del cuadrilátero.

Durante la transmisión del evento deportivo, el famoso youtuber Mr.Beast (menos conocido por su nombre, James Stephen Donaldson), organizador de la pelea y uno de los creadores de contenido más populares del mundo, le pidió a Tyson que, en broma, le diera un golpe. El ex campeón de los pesos pesados aceptó y, con un guante en su mano izquierda, le lanzó un gancho al estómago. El impacto, aunque leve en apariencia, fue suficiente para que el influencer quedara doblado de dolor.

El video del episodio rápidamente se viralizó luego de que el propio youtuber lo subiera a sus redes. La escena ocurrió en uno de los palcos del Allegiant Stadium, colmado por unos 70.000 espectadores. En las imágenes se lo ve retando entre risas a Tyson, hasta que el exboxeador, sin demasiada suavidad, cumplió con la provocación.

Mr.Beast, que saltó a la fama por sus contenidos interactivos ligados al mundo gamer y hoy acumula más de 435 millones de suscriptores en YouTube, terminó siendo parte de la anécdota más comentada fuera del ring.

Qué pasó con la pelea

Crawford, de 37 años y 76 kilos, derrotó por decisión unánime al mexicano “Canelo” Álvarez, del mismo peso, en Las Vegas y le arrebató sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Los jueces vieron ganador al estadounidense con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

“Gracias a Dios por todo. Esto no fue una coincidencia, fue muy trabajado. En rounds cerrados supieron valorar mi esfuerzo. Le doy todo el crédito a la grandeza de Canelo; fui y soy su fan. No sé qué haré con mi carrera: quizás siga, quizás hasta aquí llegue”, declaró Crawford tras la consagración, con la que también se aseguró un mínimo de diez millones de dólares de bolsa.