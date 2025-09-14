Manchester City vs. Manchester United, en vivo

Manchester City y Manchester United se enfrentan este domingo en el Etihad Stadium, por la cuarta fecha de la Premier League, en el duelo más caliente del fútbol inglés. Ambos equipos llegan en un momento muy particular al clásico, ya que tienen la urgencia de sumar tras una arranque del torneo muy lejos de su nivel.

Los dirigidos por Pep Guardiola afrontan el clásico con la necesidad de enderezar el rumbo y corregir el flojo arranque en la Premier, ya que sólo pudo imponerse a Wolverhampton, último en la competencia, tras tres jornadas. Además, el entrenador español viene de tener su peor temporada como DT del City, en la que no ganó títulos. Para este encuentro apuesta por Erling Haaland, que viene de convertir cinco goles en un partido durante la fecha FIFA con la selección de Noruega, y por Gianluigi Donnarumma, que debutará tras su llegada desde el PSG.

El portugués Bruno Fernandes, de Manchester United, clave en el ataque de los Red Devils (Peter Powell/Pool via AP, archivo) Peter Powell - Pool EPA

Es un clásico de urgencia, porque Manchester United tiene una situación todavía más compleja que el City, ya que, a pesar de contar con un punto más, sufrieron una dolorosa eliminación por la segunda etapa de la EFL Cup ante Grimsby Town, un equipo de cuarta categoría que los venció tras una tanda en la que patearon 13 penales cada uno. Sin competencias europeas en el horizonte y con la continuidad de su entrenador en duda, el United pretende quedarse con el duelo más importante de la Premier.

El arranque del City resultó agresivo y determinado, tanto que antes del primer minuto encendió las alarmas del Unted, porque lo presionó alto y esa búsqueda logró recuperar rápido la pelota y pudo poner en una buena posición ofensiva a Haaland que remató cruzado y su disparo se fue apenas desviado.