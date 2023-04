Zhilei Zhang, la nueva Muralla China, es el primer campeón mundial pesado de su país

escuchar

La conquista interina del campeonato mundial de los pesados de la Organización Mundial de Boxeo por parte del chino Zhilei Zhang constituyó el capítulo más asombroso, admirable y sorpresivo en la historia del boxeo británico, uno de los episodios más curiosos del pugilismo de todos los tiempos.

Su victoria sobre el inglés Joey Joice, por knock-out técnico en el sexto round, acaecida este sábado en el legendario Queen Elizabeth Olympic Park, de Halney, suburbio londinense, escribió una conmocionante epopeya en la tierra madre del boxeo, allí donde el célebre marqués de Queensberry oficializó sus artículos reglamentarios para estas competencias en 1735. Y la consagración de Zhang, de 39 años y registro de 25 victorias (20 KO), un revés y un empate, amerita un repaso de todos los períodos en el peso pesado y adquiere un valor insospechado. Quizás por la quimera que representa la consagración de un chino en el peso de Muhammad Ali.

Los directos fueron una de las armas con las que Zhang fue muy superior a un errático Joyce. James Chance - Getty Images Europe

Zhang, con euforia, seguridad y una certeza de declaraciones casi amenazantes, dijo: “Represento un momento supremo del deporte chino. ¿Qué espero del boxeo a los 39 años? Todo lo mejor. Cuando hay disciplina no importa la edad. Me propuse lo máximo. Me faltó una victoria para ser campeón olímpico y ahora soy campeón mundial”.

Zhang, zurdo y de estilo ofensivo, aprovechó al máximo la lentitud y la falta de reflejos de Joyce, que acusó todos los golpes. Sus directos y cross lesionaron tempranamente el ojo derecho del campeón británico, que fue superado durante todo el cotejo. Entre el árbitro y el médico de turno decidieron el final del match.

La definición, en el sexto round

Zhang, de 1,98 metros y 123 kilos, se constituyó en uno de los tres retadores oficiales a la corona del ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial unificado OMB-AMB-FIB. Por el momento, el croata Filip Hrgovic, su único vencedor, tiene asegurada una chance ante Usyk por parte de la Federación Internacional de boxeo (FIB). El chino deberá esperar su oportunidad.

Zhang obtuvo una medalla plateada en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y fue eliminado por el inglés Anthony Joshua –luego campeón mundial– en Londres 2012. Consiguió la octava corona en el historial de los titulares ecuménicos de su país. Con este éxito, abrió una gran polémica sobre la idolatría máxima en el boxeo de su tierra. Distinción que parecía inamovible en los pergaminos de Zou Shiming, campeón olímpico y mundial.

Zhang tiene 1,98 metros y 123 kilos; alcanzó una meta de su carrera a los 39 años. Adam Davy - PA Images - PA Images

Consiguió una victoria inobjetable. Ganó casi todos los rounds y exhibió una convicción admirable. Remontó la desconfianza del público, que le era adverso en las apuestas por 10 a 1. En su vida hay un capítulo saliente a la hora de luchar y sufrir. Superó tumores de tiroides que lo pusieron al borde del abismo en 2018. Lo hizo en silencio y jamás lo mediatizó.

Otro inglés, Tyson Fury, tiene el cinturón más poderoso y creíble, el cetro absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Fury representa al poder de las grandes peleas y los grandes negocios. Zhang fue protagonista de una hazaña que nadie podía prever ni imaginar. Lo hizo con una legitimidad admirable. Con derecho a sentirse la nueva Muralla China del deporte internacional. La edificó con sus puños, su corazón y la puntería de sus ganchos. Herramientas infalibles para un jornada épica.