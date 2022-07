Camila Homs habló sobre el acuerdo del que dependería la presencia de De Paul en el Mundial

Camila Homs, la expareja del futbolista del seleccionado argentino Rodrigo de Paul, rompió el silencio y se refirió a la situación judicial que atraviesa con su ex con ella. Ellos están en conflicto en la búsqueda de un acuerdo para la manutención de sus dos hijos en común que, de no llegar a concretarse, dejaría al futbolista fuera de la próxima copa mundial de Qatar. “Ojalá se cierre este tema cuanto antes, porque no le hace bien mentalmente a ninguno de los dos”, sentenció la modelo, que agregó que a su ex “nunca le quisiera hacer daño”.

Homs dialogó con eltrece sobre el tema que en estos días está en boca de todos los futboleros del país. Esto es, la posibilidad real de que Rodrigo de Paul quede fuera del mundial de Qatar si no llega a un acuerdo judicial con ella por la cuota alimentaria de sus hijos Francesca y Bautista. La modelo y el jugador se separaron en diciembre del año pasado y poco después se supo que él había comenzado una relación con la cantante Tini. Ella, en tanto, decidió dejar Madrid para mudarse a Buenos Aires con sus dos hijos.

Consultada sobre qué le parecía que el hecho de no llegar a un acuerdo con De Paul podría impedir que él jugara el mundial, Homs respondió: “Ojalá se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él lo anhela un montón (ir al mundial), pero no tengo mucho más para decir. Espero que se solucione todo cuanto antes”.

Luego, la modelo añadió que “está todo en marcha” el tema del acuerdo y agregó: “Como digo siempre, con él tengo comunicación por el bien de nuestros hijos, pero todo bien”.

A continuación, la periodista le pasó a Camila Homs un audio de su propio padre, que se refería a De Paul como “un p...udo, pero no mal chico” y aseguraba que el futbolista lo había hecho enojar. Al preguntarle sobre esas declaraciones de su padre, dijo: “Cualquier padre cuando ve que un hijo no está pasando por un buen momento por culpa de otra persona se la agarra con esa persona, pero yo hablo por mí, por mis dichos, mis hechos y no por lo que pueda decir mi entorno más cercano, como mi papá”.

