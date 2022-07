Camila Homs apuntó contra Rodrigo De Paul: “Crío a mis hijos con un padre que está lejos”

Camila Homs se convirtió en una de las figuras del momento. Tras 12 años en pareja, terminó su relación con Rodrigo De Paul y, poco después, él blanqueó su romance con Tini Stoessel. El escándalo no tardó en llegar y ahora la expareja se enfrenta en la Justicia por la cuota alimentaria para Francesca y Bautista, los dos hijos que tienen en común. Por su parte, la modelo hizo fuertes declaraciones vinculadas al rol del jugador como padre, después de que fuera duramente criticado por irse de vacaciones con su nueva novia.

La vida de Camila Homs tuvo un gran cambio, cuando el diciembre de 2021 dejó España para volver a vivir en la Argentina, al terminar su relación de más de una década con el integrante del seleccionado nacional. La mujer se instaló en Puerto Madero junto a sus dos hijos y retomó su carrera como modelo, en busca de un nuevo camino por recorrer, lejos de quien fue su pareja.

Camila Homs se instaló en Argentina y Rodrigo de Paul vive en España (Foto Instagram @camihoms)

Sin embargo, la expareja tendrá una fuerte unión de por vida, debido a la crianza de sus dos hijos. Ahora, se encuentran enfrentados en la Justicia al no llegar a un acuerdo monetario para la manutención de los niños. En medio de este inesperado cruce, Camila habló sobre el problema que le representa que el jugador de la Selección Argentina no esté presente.

“Cambió mucho mi vida: los estoy criando con un padre que no es que esté ausente, pero está lejos. Y no es lo mismo que vivir el día a día con una persona que está a tu lado para ayudarte”, expresó en una extensa entrevista que brindó para la revista Caras. En ese sentido, remarcó que Rodrigo es un muy buen papá y sobre todo cuando eran pareja y convivían, ya que las tareas al respecto eran divididas.

El jugador se reencontró con sus hijos durante sus vacaciones (Foto Instagram @rodridepaul)

“Era un padrazo. Y sigue siendo un muy buen padre. Te soy sincera: me costó al principio y me sigue costando ahora estar sola con los chicos, porque de él como padre no puedo decir nada malo”, expresó sobre el presente rol del jugador. Sin embargo, remarcó que le cuesta mucho que no pueda estar presente en el día a día. “Una separación de padres podría ser mucho más sencilla si estuviéramos viviendo cerca. Pero la distancia dificulta todo”, detalló para remarcar que los problemas personales con su expareja no influyen en la crianza de sus hijos.

Asimismo, la modelo hizo hincapié en que tiene dos empleadas que la ayudan constantemente tanto en las tareas del hogar como con las actividades de sus dos hijos y que también su familia está muy apegada a ella para darle una mano cuando la necesita.

Respecto de la relación con el jugador, señaló que en un momento pensó en la reconciliación, pero esa posibilidad ya la descarta categóricamente al sentir que se encuentra en otra etapa de su vida. “Me di cuenta de muchas cosas: la principal es lo que valgo como persona. Y sobre todo como mujer. Sé muy bien qué cosas no volvería a permitir que pasen en mi vida. Hoy estoy segura de lo que busco y lo que quiero para mi futuro”, aseguró.