Camila Homs y Rodrigo De Paul: la historia de un conflicto que puede dejar al futbolista afuera del Mundial

La separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs tiene en vilo a todo un país. Es que en medio de un conflicto legal con abogados, demandas millonarias y dos hijos pequeños en común, se sumó una nueva preocupación: la situación puede dejar al futbolista afuera del Mundial de Qatar, que se jugará en noviembre próximo.

Tras 12 años juntos, De Paul y Homs le pusieron punto final a la relación. Durante sus años de pareja, se convirtieron en padres de Francesa y Bautista y tras la separación, ella abandonó España y se instaló con sus hijos en Puerto Madero, mientras que él se quedó a vivir en Europa. En ese entonces, todo parecía indicar que el vínculo entre ellos era cordial y respetuoso, por lo que podrían llegar a un acuerdo económico sin mayores inconvenientes.

Tras la separación, la expareja deberá resolver sus conflictos delante de la justicia (Foto: Instagram @camihoms)

Sin embargo, la historia tuvo un giro y la disputa terminó en una mediación en la cual no llegaron a un acuerdo, por lo cual la próxima instancia será el juicio. La noticia encendió las alarmas en la Asociación de futbol argentina (AFA), desde donde sostuvieron que el futbolista podría llegar a perderse el mundial. “Para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó el Claudio “El Chiqui” Tapia en diálogo con radio Urbana Play.

En la misma línea, el dirigente sumó: “La conozco a Camila, lo conozco a él y por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar toda pareja que se separa, no tengo dudas que esto que se ha mediatizado y se terminará arreglando de la mejor manera”. Sin embargo, la situación legal del futbolista es complicada, ya que tras largas semanas de negociaciones, deberá solucionar el conflicto delante de un juez antes de noviembre.

Cómo llegaron a juicio Camila Homs y Rodrigo De Paul

Todo indicaba que, a pesar del dolor que pudo haberles causado la separación, De Paul y Homs habrían terminado su relación en buenos términos. Pero tras varios rumores e indirectas en las redes, el futbolista confirmó su relación con Martina “Tini” Stoessel y, mientras la pareja disfrutaba de su primera escapada romántica, su ex movió el tablero y le inicio acciones legales.

Tras varios rumores, Tini Steossel y Rodrigo De Paul hicieron pública su relación Instagram

En ese momento, el panelista de Intrusos (América), Gonzalo Vázquez, contó que Mariana Gallego, abogada del futbolista, dijo: “No hay divorcio porque no estaban casados, y estamos negociando en excelentes términos con la abogada de Camila”. Sin embargo, esa negociación no llegó a buen puerto. En el medio, Homs cambió el representante legal que tenía por Ignacio Trimarco y, para ese entonces, la solución al conflicto comenzó a quedar cada vez más lejana.

La panelista de Intrusos, Maite Peñoñori, reveló que desde la defensa de Homs pidieron una “mediación obligatoria por compensación económica, régimen de comunicación con los hijos y alimentación”, conforme a los 12 años de convivencia que compartieron y a la manutención de los niños que tienen en común. La primera audiencia de mediación fue vía Zoom, ya que el futbolista estaba en Europa, y según sostuvieron en el mencionado programa, “ambas partes acordaron no contar el devenir de las negociaciones para preservar a los dos hijos de la pareja”.

Tras la separación, Camila Homs se instaló en Puerto Madero con sus dos hijos mientras su ex volvió a España

Por su parte, Trimarco habló tras la reunión y dijo: “Camila está muy afectada y muy dolida. Es una situación muy dura, para cualquier persona, atravesar una separación, tener que someterse a una instancia judicial y demás. Pero estamos tratando de contenerla desde la parte emocional”, agregó.

La demanda millonaria de Homs a De Paul

En el medio de las negociaciones se filtró la supuesta cifra que habría pedido Camila Homs como compensación económica por los años que estuvo a su lado, sin poder trabajar. En Socios del espectáculo (eltrece), Mariana Brey contó: “30 mil euros por mes es lo que le pide Camila a De Paul, estamos hablando de un equivalente a 7.500.000 de pesos”.

Debido a la situación legal que atraviesa, De Paul podría perderse el Mundial de Qatar Mauro Alfieri - LA NACION

Asimismo, agregó: “Otra de las cosas que pide son 600 euros por día cuando ella viaje a Europa a llevar a sus hijos. A esto hay que sumarle el aéreo en business cada 45 días más el hotel cinco estrellas. Además, el departamento de Puerto Madero valuado en 2.500.000 de dólares y un auto 0KM renovable cada dos años. Esto lo va a tener que pagar durante 19 años”.

A su vez, explicó que el futbolista le habría ofrecido “10.000 dólares por mes, más el departamento de Puerto Madero, más los euros que ella pidió para estar en Europa” y sostuvo que, sin haber logrado un acuerdo, irán a juicio.

La palabra del abogado de Homs tras el acuerdo fallido con De Paul

Camila Homs y Rodrigo De Paul no llegaron a un arreglo, por lo que ahora se enfrentarán en un juicio, situación que podría costarle al futbolista su presencia en Qatar. En diálogo con Intrusos, el abogado de la madre de Francesa y Bautista dijo: “Nosotros propusimos un requerimiento, acotado a resolverlo y a tratar de buscar una solución lo más pronto posible. Del otro lado, no hubo intención”. Asimismo, indicó que la otra parte no aceptaron la oferta ni tampoco hicieron otra.

Camila Homs y Rodrigo De Paul estuvieron 12 años juntos y tuvieron dos hijos, Francesa y Bautista Instagram @camihoms

A su vez, Trimarco explicó que si bien la anterior representante de Homs dialogó con los abogados del jugador del Atlético de Madrid y llegaron a un principio de acuerdo, cuando la modelo recibió la oferta, la rechazó. Durante la entrevista, también le preguntaron al letrado por las influencias que tendría la familia de ella en el caso. “Ellos iniciaron una relación cuando tenían 14 y 16 años, se criaron prácticamente juntos”, indicó y agregó: “La familia de Camila estaba mejor económicamente que la de Rodrigo y, como toda familia haría, trata de ayudar al desarrollo de su hijo y su pareja”.

El abogado de Camila Homs hablo del juicio

Por otra parte, se refirió a las filtraciones de cuáles habrían sido las supuestas exigencias de su defendida y dijo: “Iniciamos una denuncia penal para que se investigue donde surgieron los montos y esos supuestos extremos del reclamo y pedidos de cosas que no se ajustaban en nada a lo que planteamos en la audiencia”.

Por último, cuando le preguntaron por una presunta reunión que habrían tenido los exs, el letrado respondió: “Sé que no se llegó a un acuerdo en la etapa prejudicial y, por eso, nos vemos obligados a iniciar la demanda”.