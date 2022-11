“¿No tenés el celular?”: la increíble anécdota de Gastón Edul con Lionel Messi

escuchar

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, contó esta semana en el programa Paren la mano (Vorterix) una increíble anécdota, relacionada con el detrás de escena de la primera entrevista que pudo hacerle al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en plena Copa América. El cronista cubre la actualidad de La Albiceleste desde 2021.

En un ámbito distendido, Edul reveló qué decisión tomó luego de que le confirmaran que seguiría el día a día de la selección a partir de la Copa América 2021, que finalmente, coronaría al combinado nacional. “Cuando me dan la selección en 2021, me confirman que viajo a la Copa América, yo necesitaba hablar con él (por Messi) en plan periodista-jugador. Básicamente, para que me conociera y supiera que iba a cubrir a la selección”.

Una vez en Brasil, el cronista explicó que se alojó en el mismo hotel que la selección, donde fue contactado por un intermediario de Messi, que le había dado el ok para conocerse: “Al tercer día, estoy desayunando, y esta persona me escribe: ‘Gastón, ¿estás en el hotel? Bueno, dice Leo si en 15 minutos podés ir al piso tal, así charlas un rato”.

Sobre qué significa hablar con el laureado jugador rosarino, Gastón explicó que la personalidad de Messi ayuda a que el periodista se ponga menos nervioso. “Él mismo te relaja, porque es una persona con un perfil tan bajo, que no te incomoda: no te repregunta, te habla despacio”, enumeró. Después, dio detalles de ese primer contacto que tuvo con La Pulga, y del particular pedido que le hizo cuando recién empezaba la Copa América.

“La charla fue Leo, mirá: voy a empezar a cubrir la selección, voy a estar en campo de juego. Obviamente, nunca vas a necesitar nada de mí, pero voy a estar cerca tuyo, te voy a acompañar en el Mundial. Le dije: ‘te voy a tener que pedir una sola cosa. Yo no puedo volverme a Buenos Aires sin una nota con vos en algún momento. Y él ahí sí fue claro, y me dijo: perfecto, solamente si pasamos a la final, buscame. Y allá en Brasil, no había productor. Era cámara brasileño, con móvil brasileño, periodista argentino”.

"¿No tenés el celular?": la increíble anécdota de Gastón Edul con Lionel Messi

Acto seguido, explicó que el camarógrafo brasileño tuvo un inconveniente técnico con su instrumento de trabajo, por lo cual, tuvo que improvisar la grabación de la entrevista. “Leo se saca la camiseta y a 40 metros me mira y me dice: ‘ahí voy’. Digo ‘listo, se acordó'. Está viniendo Messi y el cámara en portugués me dice algo así como morreu, cámara moreu. Y empieza a transpirar, a tocarse. Se murió la cámara. Le digo: hacela andar que está viniendo. Ya el tipo se pone blanco y no me contesta más”.

Cuando todo parecía perdido, el protagonista de la información fue quien le facilitó la idea de cómo solucionar el problema. “Le digo Leo, se murió la cámara. ‘¿Y no tenés el celular?’, me dice, Sí, bueno la hacemos con el celular”. Por último, no ocultó la sorpresa que le generó que el propio Messi le sugiriera filmar la entrevista con el teléfono. Incluso, explicó que todavía la tiene guardada.

“¿Escuchaste? ¡Él me dijo la hacemos con el celular! La tengo acá en carrete, la nota. Y él empieza hablando fuerte y trata de no sacarse el barbijo. En ese momento, era pleno covid. De hecho, no habían ido periodistas a Brasil por el covid. Después, tuvieron que retocar el sonido. Esa fue mi primera nota con Messi”, concluyó.

LA NACION