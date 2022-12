Alejandro Fantino hizo una particular descripción de la selección argentina: “Montaña rusa del interior”

escuchar

El conductor de Neura Media, Alejandro Fantino, hizo esta semana una particular descripción del rendimiento de la selección argentina en los partidos del Mundial Qatar 2022. Además, el periodista analizó la performance del equipo de Lionel Scaloni en los partidos de la Copa. “De lo que vimos ahora, ¿qué tenemos? Una selección argentina que parece que nos costara un poco más de que lo que les cuesta a los demás”, comenzó Fantino su caracterización.

Luego, desmenuzó el nivel del combinado nacional en algunos encuentros del Mundial. “Le estás ganando a Australia, te hace un gol sobre la hora, y sufrís. Le destrabás el partido a México con una genialidad de Messi, perdés con Arabia, pero por momentos es como que Argentina es una montaña rusa: no de las más difíciles. No es la de Hulk en los estudios Universal; es una montaña rusa de parque de diversiones del interior, esas de madera. Si comiste algo, te puede venir a la boca, pero no la pasás muy mal”, comparó el relator.

Después, en otro tramo del programa, tuvo un intercambio con el exarquero Oscar Passet, a quien le preguntó: “¿La voy a pasar mal, voy a pasarla bien o la voy a pasar para el reverendo c... a partir de cuartos de final? La pregunta es: ahora, contra Países Bajos, ¿voy a sufrir desde el minuto uno hasta el ‘90, o si Messi está enchufado, si estamos bien en el medio, no deberíamos pasarla mal? Pasarla bien es que definamos el partido a los 20 minutos como lo hizo Brasil”.

Lionel Messi, en el partido contra Australia: Argentina sufrió de más pero logró vencer y pasar a cuartos de Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Sensato, el comentarista deportivo le respondió: “No la vamos a pasar bien definiendo un partido a los 20 minutos. Ponete una mano en el corazón: ¿cuándo viste a la selección argentina, incluso cuando perdió, avasallada, que la cag... a pelotazos, que la superaron en todos los sectores de la cancha? En ningún partido. Arabia llegó dos veces y se terminó”.

Acto seguido, Fantino le contestó a Passet que “ninguno nos pasó por encima”, pero que hubo momentos de “cuatro, cinco minutos, en donde no la pasas bien”, y citó el caso del segundo partido del Mundial: “México nos puso contra un arco”. “Pero estás pasando cuatro minutos de un partido de ‘90. Todos pasan por eso. El rival juega”, replicó el ex arquero de San Lorenzo. Contundente, Fantino dijo: “¡Pero no quiero pasar esos cuatro minutos!”, a lo que Oscar le retrucó: “¿Cómo podés pretender que el rival no juegue? Todos tienen algo para ofrecer. La gente sufre por un tiro de esquina”.

Finalmente, el animador hizo una comparación entre los partidos de la selección respecto del resto de los aspirantes al título. “En San Pablo, ¿sufrieron? Los portugueses, en un bar de Lisboa, en Porto o en Madeira viendo el partido, ¿están sufriendo? Los franceses en Lyon, ¿sufrieron ayer? Inglaterra, ¿sufrió con Senegal?”. Ante la respuesta negativa de Passet, quien no tuvo más opción que darle la razón a su compañero, Fantino concluyó: “Sufrió Croacia, y sufrimos nosotros. Somos los sufrientes”.

LA NACION