“Me extraña de vos”: el divertido ida y vuelta entre Sebastián Vignolo y Morena Beltrán por las costumbres de Qatar

Los periodistas de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo y Morena Beltrán, protagonizaron este lunes un divertido cruce con respecto a las costumbres de Doha, Qatar, ciudad en la que están viviendo desde hace varias semanas, producto de su cobertura del Mundial 2022.

En el marco de un momento de distensión del programa, Vignolo aprovechó para destacar el lugar de medio oriente donde se están hospedando. “Acá está bomba esto, eh. Está explotado. Muy lindo”, lanzó El Pollo en relación a la capital qatarí. De fondo, Chavo Fucks acotó: “Tenés una humedad...”.

Acto seguido, el relator agregó: “Yo estoy muy contento acá”. A lo que Daniel Arcucci añadió: “Yo también”. Intrigada, la cronista le preguntó al animador: “¿Te quedás?”. “Yo, no tengo problema. Decí que vienen las fiestas y todo” contestó, con seguridad, el narrador.

En broma, Beltrán le consultó a su compañero: “¿Cuerpo técnico con (Hernán) Crespo y Seba (Domínguez)?”. Sin dudarlo, Sebastián replicó: “Me adapto a este país”. En contraposición a su colega, Morena retrucó: “Yo no, ni loca. Todo bien”. Quien se mostró en concordancia con la analista de fútbol fue Fucks, quien dijo que “ni loco” viviría en Qatar. Más conciliador, Arcucci lanzó: “Yo viviría en cualquier lado”.

Morena Beltrán forma parte de la cobertura de ESPN para Qatar 2022

Luego, Vignolo aclaró que hay algo que sí echa de menos de nuestro país: “Lo único que extraño, mas allá de algunos afectos y los amigos, es el asado”. Después, la periodista e influencer aseguró: “Yo no podría vivir en una ciudad que está vacía las 24 horas del día”. Contrariamente, el conductor dijo, menos afecto a la sociabilidad: “Yo, sí. Es lo que más me entusiasma. Es lo que más me copa”.

Conociendo a su compañero, Morena señaló: “A vos, te encantaría. Yo, ni loca”. Por su lado, Arcucci repitió una caracterización habitual que hace Ruggeri de Vignolo, a quien El Cabezón define por su particular carácter como “perro verde”.

Más adelante, Sebastián le dijo a Morena: “Igual, More, me extraña porque vos sos medio embajadora de acá”. Claro: la periodista es una de las influencers del proyecto “Camino a Qatar 2022″. En su defensa, la columnista explicó: “Me encanta para venir al Mundial acá, conocer, pero no me quedaría a vivir”.

Posteriormente, Vignolo admitió que, a pesar de ser un “centro financiero”, no vio “tipos con maletines”. Beltrán sumó: “No hay nada de eso. Yo no vi chicos yendo al colegio”. Por último, para no dejar dudas sobre su opinión respecto de Doha, la influencer concluyó: “Me encantó, es mi primer Mundial y estoy fascinada con que es una ciudad de las que vas de estadio en estadio, no te tener que mover demasiado... eso, me encanta. Pero no sé si la elegiría para vivir. Unas vacaciones, 15 días, está bueno”.

El detalle sobre Qatar que sorprendió a Morena Beltrán: “Nunca lo voy a entender”

Al principio de la edición del día de la fecha, la periodista contó que existe algo a lo que no pudo adaptarse desde que está viviendo en Doha. Primero, fue Vignolo quien rompió el hielo: “Con lo único con lo que no nos vamos a familiarizar nunca, o por lo menos yo no le voy a agarrar nunca la vuelta, es al horario”. A su turno, la comentarista deportiva susurró: “Ni a los semáforos”. El Pollo le dio la razón a su colega, y dijo que son “rarísimos”.

Luego, el conductor indicó sobre los semáforos: “No los entiendo. Cuándo hay que cruzar, cuando no...”. Mientras tanto, Beltrán remarcó lo que a ella la marea: “Tenés que chequear si se puede doblar en ‘U’. En las que se puede, tiene sentido...”.

