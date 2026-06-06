Alemania perdió por 1-2 ante EEUU, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 15.38 en el Soldier Field, bajo el arbitraje de Piero Maza. En un inicio frenético, a los 2 minutos, Kai Havertz marcó el primer gol para Alemania tras una asistencia de Joshua Kimmich. Sin embargo, EEUU logró nivelar las acciones a los 37 minutos por intermedio de Antonee Robinson. Finalmente, a los 57 minutos, Leroy Sané sentenció el 2-1 definitivo a favor de la visita tras recibir una asistencia de Kai Havertz.

Coincidencia táctica y el desenlace

Ambos seleccionados saltaron al campo con un esquema de 4-2-3-1, mostrando una intención clara de equilibrar el mediocampo. A pesar de la paridad táctica, la efectividad fue la clave del partido. Alemania supo aprovechar sus momentos, mientras que EEUU se vio obligado a realizar múltiples variantes en la segunda parte, destacando el ingreso de Giovanni Reyna y la preocupante salida por lesión de Antonee Robinson a los 63 minutos.

Análisis estadístico

Aunque EEUU dominó la posesión con un 52,3% frente al 47,7% de Alemania, el equipo local no logró capitalizar su mayor volumen de juego. En el rubro de los disparos, el conjunto estadounidense remató en 16 ocasiones, alcanzando solo 4 tiros a puerta, la misma cantidad que su rival pero con una efectividad menor. Además, EEUU generó más peligro desde la esquina con 10 corners contra apenas 2 de los alemanes.

Disciplina y cierre

El juego se tornó físico y friccionado en el tramo final, derivando en varias amonestaciones. Las tarjetas fueron las siguientes: