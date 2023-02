Apuestas de la Copa Davis: quién es el favorito a quedarse con el triunfo en la serie entre Finlandia y la Argentina

escuchar

La Argentina afrontará este fin de semana ante Finlandia su serie correspondiente a los Qualifiers de la Copa Davis. Los encuentros, que definirán a uno de los clasificados a las Finales del histórico y prestigioso torneo, comenzarán este sábado y finalizarán el domingo. El que consiga ganar tres de los cinco duelos de la serie, accederá a la segunda ronda. El combinado local es el favorito a clasificarse por una mínima diferencia, según los pronósticos de Betsson.

En la Argentina, Francisco Cerúndolo (31°) es el elegido para actuar como el ‘single 1′ en su duelo ante el local Otto Virtanen (181°). Ante esta posibilidad, la principal raqueta del equipo argentino en Finlandia, admitió que asumir la eliminatoria como número uno “implica más responsabilidad” y expresó su confianza en lograr un triunfo este sábado ante Virtanen en el segundo punto de la serie. ”Me tocó debutar en la Davis el año pasado en Italia con partidos muy duros, ahora es distinto, vengo como número uno y quizá con más responsabilidad, lo tomo como un premio a lo que hice y espero jugar buen tenis para darle el punto a mi país”, analizó el nacido en Capital Federal hace 24 años.

Francisco Cerúndolo debutó en la Copa Davis hace apenas cinco meses; será el primer singlista

Pedro Cachín, por su parte, debuta este sábado ante Emil Ruusuvuori en el partido que dará inicio a la serie, según lo determinó el sorteo del orden de juego efectuado este viernes. De esta manera el nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 88° del ranking mundial de la ATP, jugará ante el 43° del ranking a partir de las 12 (hora argentina) y con televisación de TyC Sports. “Soñé toda mi vida con esto, estar acá es felicidad absoluta. Todo el equipo tira para adelante y espero estar a la altura del partido y de lo que significa jugar una Copa Davis”, expresó el cordobés. “Me enteré anoche -el jueves- que iba a jugar como single dos. Estoy muy contento. Me pasan muchas cosas por mi cabeza, intento visualizar cómo quiero que sea el partido y cómo no quiero que sea para que nada me sorprenda, intentaré dar lo mejor”, cerró.

La serie continuará el domingo a partir de las 8 con el dobles entre Andrés Molteni (36°) y Máximo González (45°) ante los locales Ruusuvuori (43°) y Harri Heliovaara, pareja 10 del mundo. ‘Machi’ González, a sus 39 años, sigue siendo una fija en las convocatorias del capitán Guillermo Coria, por lo que se muestra agradecido con los llamados del ‘Mago’: “Es un orgullo seguir siendo citado para la Davis. Después de seis años de mi debut en el equipo, que consideren que estoy al nivel con los grandes jugadores que tiene Argentina, es algo que me pone muy contento”, admitió en declaraciones a TyC Sports.

'Machi' González es un histórico en los duelos de dobles de la Argentina en la Copa Davis Mauro Alfieri

Luego cerrarán la serie los dos últimos partidos con los número uno de cada país frente a frente, es decir Cerúndolo ante Ruusuvuori, y luego completarán Cachín frente a Virtanen, aunque si la eliminatoria está definida antes el quinto punto, estos encuentros podrían no jugarse, siempre lo resuelven en forma conjunta los capitanes.

¿Qué dicen las apuestas?

En los pronósticos de las apuestas el favorito a quedarse con el triunfo y clasificar a la etapa de grupos del certamen es el local con una cuota máxima de 1.87. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, cotiza a 2.17. El elenco europeo es candidato apenas por encima del sudamericano a raíz de que tendrá el público a su favor y lo acompaña la superficie rápida y bajo techo.

LA NACION

Temas Copa Davis