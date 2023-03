Argentina, en el Sudamericano Sub 17: cuándo debuta, horarios y TV de todos los partidos

escuchar

Luego del mal trago de la selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, en el que no superó la primera etapa y se quedó afuera del Mundial, es el turno de la Sub 17 en Ecuador. El combinado dirigido por Diego Placente competirá desde este sábado por, además del título, obtener una de las cuatro plazas a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en Perú.

La albiceleste comparte el grupo B con Perú, Paraguay, Venezuela -su rival en el debut- y Bolivia y jugará todos sus encuentros de la primera etapa en el estadio George Capwell de Guayaquil. En el A están Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y el local. Todos sus partidos se transmitirán en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrán ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

El fixture de la Argentina en el Sudamericano Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Venezuela - Viernes 31 de marzo a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

- Viernes 31 de marzo a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil. Vs. Bolivia - Domingo 2 de abril a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

- Domingo 2 de abril a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil. Libre.

Vs. Perú - Jueves 6 de abril a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

- Jueves 6 de abril a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil. Vs. Paraguay - Sábado 8 de abril a las 21 en el estadio George Capwell de Guayaquil.

El formato de juego es similar al del torneo para menores de 20 años que se realizó en Colombia y que ganó Brasil. Los combinados se dividieron en dos grupos de cinco cada uno, en los que se enfrentan todos contra todos a una rueda en la etapa inicial. En caso de quedar entre los tres primeros en la zona A tras cuatro juegos en cinco fechas, la selección argentina pasará al hexagonal final, en el que tendrá otros cinco cotejos. En ella, debe quedar al menos cuarta para entrar en la cita ecuménica o le alcanzará siendo quinta siempre que Perú esté entre los mejores cuatro.

Diego Placente tiene la misión de guiar a la selección argentina Sub 17 al Mundial AFA

Al plantel lo conforman Froilán Díaz (Unión de Santa Fe), Enrique Maza (Atlético Tucumán); Lorenzo Luchino (Sevilla, España); Dylan Gorosito y Camilo Rey Domenech (Boca Juniors); Ulises Giménez, Ian Subiabre, Claudio Echeverri y Agustín Ruberto (River Plate); Juan Giménez y Kevin Gutiérrez (Rosario Central); Tobías Palacio (Argentinos Juniors); Gonzalo Escudero y Axel Cabellos (Racing Club), Alejo Sarco, Juan Villalba y Maximiliano Porcel (Vélez Sarsfield); Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba); Valentino Acuña (Newell´s Old Boys); Santiago López (Independiente); y Mariano Gerez, Octavio Ontivero y Benjamín Acosta (Lanús).

La Argentina es la última campeona y buscará repetir la corona. Hasta el momento tiene cuatro estrellas, la más reciente en Perú 2019, y está detrás de Brasil en la tabla histórica de ganadores. La Canarinha, máxima favorita en Ecuador por encima de la albiceleste, acumula 12 estrellas y buscará volver a la gloria luego de su primer puesto en 2017. Los otros dos países que tienen un trofeo son Colombia (1993) y Bolivia (1986).

