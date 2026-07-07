Bélgica venció 4-1 a EEUU, por el Mundial 2026

En un encuentro determinante para el futuro del certamen, Bélgica superó con contundencia a EEUU por 4-1. El partido se disputó el 6 de julio de 2026 a las 21.00 en el Seattle Stadium, bajo el arbitraje de Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Con este resultado, los europeos avanzan a la siguiente etapa de la Copa Mundial, mientras que los norteamericanos quedan eliminados de la competencia.

El desarrollo de la goleada

El conjunto europeo, que plantó un esquema táctico 4-2-3-1, fue superior en los momentos clave. A los 9 minutos, Charles De Ketelaere marcó el primer gol tras asistencia de Nicolas Raskin. Aunque EEUU (que utilizó un 4-3-3) logró igualar momentáneamente a los 31 minutos mediante un tanto de Malik Tillman, la respuesta de Bélgica fue inmediata: a los 33 minutos, nuevamente Charles De Ketelaere anotó el segundo gol, esta vez tras una asistencia de Leandro Trossard. Ya en la segunda mitad, Hans Vanaken amplió la diferencia a los 57 minutos tras un pase de Charles De Ketelaere, y finalmente, Romelu Lukaku selló el 4-1 definitivo a los 93 minutos, asistido por Hans Vanaken.

Cambios y disciplina táctica

El partido estuvo marcado por diversas incidencias. Bélgica debió realizar un cambio temprano a los 21 minutos por la lesión de Amadou Onana, ingresando Hans Vanaken. Por su parte, EEUU sufrió el rigor defensivo, acumulando tarjetas amarillas: Weston McKennie fue amonestado a los 34 minutos y Malik Tillman recibió la suya a los 68 minutos por faltas reiteradas. Hacia el final, el entrenador de EEUU agotó variantes intentando descontar, incluyendo el ingreso de Giovanni Reyna por Sergiño Dest y una sustitución por lesión de Christian Pulisic, quien fue reemplazado por Sebastian Berhalter a los 59 minutos.

Análisis estadístico

Aunque EEUU mantuvo una mayor posesión del balón con el 56,2% frente al 43,8% de Bélgica, la efectividad estuvo claramente del lado del ganador. La superioridad ofensiva de los belgas quedó reflejada en sus 15 disparos totales, de los cuales 7 fueron a puerta, comparado con los 7 intentos totales y solo 2 remates al arco de los locales. En cuanto a las pelotas paradas, Bélgica registró 5 corners, mientras que EEUU contó con 3, sin lograr capitalizar esas oportunidades para revertir el destino de esta fase eliminatoria.