Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate, por el Torneo Clausura 2025

El partido correspondió a la fecha 15 del certamen de primera división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber

Boca Juniors y River Plate disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol argentino
Boca Juniors venció por 2-0 a River Plate como local, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Zeballos Merentiel . El cotejo se disputó en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en una nueva jornada del fútbol argentino. El cotejo se disputó en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en una nueva jornada del fútbol argentino.

Con este resultado, Boca Juniors suma 26 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que River Plate tiene 21 unidades, en la 6 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Boca Juniors y River Plate en la tabla de posiciones, tras la fecha 15

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2025

El Campeonato de Primera División 2025 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único.

Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Cómo es la clasificación a las Copas 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

  • Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2025
  • Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2025
  • Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2025
  • Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, excluidos los campeones
  • Argentina 5: El segundo ubicado
  • Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2026 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

  • Argentina 1: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, luego de los clasificados a la Copa Libertadores 2026
  • Argentina 2: El segundo ubicado
  • Argentina 3: El tercer ubicado
  • Argentina 4: El cuarto ubicado
  • Argentina 5: El quinto ubicado
  • Argentina 6: El sexto ubicado
