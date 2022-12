Croacia vs. Bélgica: resumen y resultado del partido del Mundial 2022

El Mundial Qatar 2022 se quedó sin Bélgica, el segundo mejor seleccionado del planeta según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que este jueves empató con Croacia 0 a 0 en el estadio Ahmad bin Ali y quedó eliminado porque Marruecos le ganó 2 a 1 a Canadá en el cierre del grupo F. El árbitro fue el inglés Anthony Taylor.

Aunque no hubo goles, no faltaron las emociones. Los primeros 60 minutos fue todo de los croatas, a quien el colegiado le sancionó un penal a favor en el primer tiempo pero cuando Luka Modric se preparaba para ejecutarlo, lo invalidó a instancia del VAR porque hubo offside y, además, no había existido la infracción que divisó. En esa hora de juego, las mejores opciones fueron del conjunto de Zlatko Dalić, pero Thibaut Courtois sostuvo a un combinado que llegó al trascendente duelo en un contexto de conflicto entre los propios jugadores por declaraciones cruzadas.

Croacia dominó gran parte del juego, pero no pudo quebrar a Thibaut Courtois

Con la necesidad de ganar para clasificar, Roberto Martínez mandó a la cancha a Romelu Lukaku antes de iniciar el complemento y este, que no fue titular en ningún encuentro porque llegó al torneo lesionado, falló todas las opciones que tuvo para anotar, cuatro de ellas de manera increíble. Un remate desde adentro del área dio en el palo, un cabezazo de frente al arco se fue por arriba del travesaño, un fuerte disparo de un compañero le rebotó en una de sus piernas y pasó a centímetros de la valla y, por último, quiso frenar un balón en el área chica y definir pero le reboto y se lo sirvió al arquero Dominik Livakovic.

Post partido, Jeremy Doku defendió al delantero de Inter: “Tuvimos ocasiones, pero no tuvimos suerte. Hay que meterlas. Lukaku tuvo ocasiones, pero no fue solo su culpa. Todos queríamos ganar y sabíamos lo que había que hacer. Se acabó, es una pena, queríamos llegar más lejos, por nosotros, por el pueblo belga. Estamos decepcionados porque esto se ha acabado”.

Bélgica, que estaba entre los máximos favoritos al título con su generación “de oro”, se despidió de un Mundial en la primera etapa por quinta vez en 14 participaciones. Anteriormente no pudo avanzar en Uruguay 1930, Suiza 1954, México 1970 y Francia 1998.

Roberto Martínez dejó de ser el entrenador de Bélgica, tras la eliminación en la primera etapa

En ese contexto, Martínez anunció su salida del cargo de director técnico del combinado, cuatro años después de haberlo llevado al tercer puesto en Rusia 2018: “Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender. Hoy estábamos preparados, creamos oportunidades y no hay lamentos de nuestra parte. Estamos fuera, pero podemos irnos con la cabeza alta. La generación dorada está haciendo algo para que surja otra nueva generación. No solo son los nombres que han quedado dentro del terreno. El legado puede quedar por muchas vías”. Con él seguramente dejarán de representar al país europeo algunas de las figuras más importantes que superan los 30 años y no tienen en carpeta disputar el Mundial 2026 que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México por primera vez con 48 equipos.

Modric, en contrapartida, aseguró que su país mereció clasificar a la próxima etapa: “Estamos muy felices porque estamos en octavos de final. Lo merecíamos por el juego que mostramos, jugamos un buen partido, en el que pasamos algunos momentos de dificultades. Hoy demostramos que somos un gran equipo, que podemos jugar contra quien sea, y quien nos toque de rival en octavos sabe que no le será fácil contra nosotros”.

Luka Modric manifestó que su equipo merecía clasificar a octavos de final GABRIEL BOUYS - AFP

Formaciones

Croacia : Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marco Livaja e Ivan Perisic. DT : Zlatko Dalic. Ingresaron Bruno Petkovic, Mario Pasalic y Lovro Majer.

: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marco Livaja e Ivan Perisic. : Zlatko Dalic. Bruno Petkovic, Mario Pasalic y Lovro Majer. Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen y Timothy Castagne; Leander Dendoncker y Axel Witsel; Kevin De Bruyne, Dries Mertens y Yannick Carrasco, Dries Mertens y Leandro Trossard. DT: Roberto Martínez. Ingresaron Romelu Lukaku, Thorgan Hazard, Jeremy Doku, Youri Tielemans y Eden Hazard.

Croacia se adjudicó el segundo puesto en el grupo F con cuatro puntos y en octavos de final jugará contra el líder del grupo E, que se define este jueves. El encuentro será el próximo lunes a las 12 (hora argentina) en el estadio Al Yanub con transmisión de DSports y la TV Pública.