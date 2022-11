Cronograma del Mundial Qatar 2022: así se juega la fase de grupos

escuchar

Este domingo 20 de noviembre a las 13 de la Argentina se juega el partido inaugural de una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Al Khor, ubicado en Jor, Qatar. Se trata del primer encuentro del grupo A del Mundial Qatar 2022. El compromiso tiene como protagonistas al seleccionado anfitrión y a Ecuador. En Argentina, será transmitido, al igual que todos los encuentros del certamen, por DS Sports. Además, TV Pública también estará a cargo de la televisación del debut mundialista, igual que de la ceremonia.

Al día siguiente, una de las selecciones candidatas al título, Inglaterra, jugará a partir de las 10 frente a Irán en el Khalifa International Stadium, por el grupo B del Mundial. El partido irá por DS Sports y TyC Sports. El conjunto dirigido por Gareth Southgate es el último finalista de la Eurocopa, y terminó primero en el grupo I de las Eliminatorias 2022, con 26 unidades. Un día después se dará el debut de la selección argentina, a partir de las 7, en el Lusail Stadium, frente a Arabia Saudita. El encuentro de la albiceleste lo televisan TyC Sports, TV Pública y DS Sports.

A las 13, México jugará frente a Polonia en el Stadium 974, con transmisión de DirecTV Sports y TV Pública. Ambos equipos completan el grupo de la albiceleste. Ese mismo día, a las 16, se presentará Francia, defensora del título, frente a Australia en el Al Janoub Stadium. Si la Argentina clasifica a la segunda fase, se enfrentará al primero o segundo de esta zona. El resto de los integrantes del grupo son Dinamarca y Túnez. El miércoles, además, aparecerá en el terreno de juego el último finalista, Croacia, ante Marruecos, en el Al Bayt Stadium, con transmisión de DS Sports y TyC Sports, y desde las 7.

Con Harry Kane como capitán, Inglaterra jugará a partir de las 10 frente a Irán el 21

Por otra parte, por el grupo E, a las 10, Alemania y Japón jugarán en el Khalifa International Stadium, por Dsports y TyC Sports. Mientras tanto, a las 13, por DSports y TV Pública, España se medirá ante Costa Rica en Al Thumama Stadium. A las 16, Bélgica, que finalizó tercero en Rusia 2018, se las verá contra Canadá en el Ahmad Bin Ali Stadium, con televisación de TV Pública y DSports. Finalmente, por el grupo G, Brasil y Serbia se enfrentarán en el Lusail Stadium. Lo transmiten DSports y TyC Sports.

Por último, entre los partidos más destacados de la primera fase, que finaliza el 2 de diciembre, destacan: España vs. Alemania, Francia vs. Dinamarca, y Uruguay vs. Portugal. Mientras tanto, los restantes encuentros del equipo dirigido por Lionel Scaloni serán el sábado 26 de noviembre a las 16 contra México, con televisación de las tres pantallas que tienen los derechos de transmisión del Mundial; y el miércoles 30 de noviembre, desde las 16, ante Polonia en el Stadium 974.

Kylian Mbappé y la selección de Francia debutan frente a Australia el martes 22 a las 16 FRANCK FIFE - AFP

Por primera vez en la historia, la cita máxima del fútbol tiene lugar a fin de año, y no en su fecha tradicional, que osciló históricamente entre mayo y julio. La organización movió la competencia por coincidir con el intenso verano qatarí. Además, esta edición del torneo tiene la particularidad de disputarse en un radio de 50 kilómetros a la redonda, por el tamaño del país. Casi lo opuesto a los sucedido cuatro años atrás, en Rusia.

Fase de grupos Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

12 Ceremonia Inaugural (DSports/TV Pública).

13.00 Qatar vs Ecuador (DSports/TV Pública).

Lunes 21 de noviembre

7 Senegal vs Países Bajos (DSports/TV Pública).

10 Inglaterra vs Irán (DSports/TyC Sports).

16 Estados Unidos vs Gales (DSports/TyC Sports).

Martes 22 de noviembre

7 Argentina vs Arabia Saudita (DSports/TV Pública/TyC Sports).

10 Dinamarca vs Túnez (DSports/TyC Sports).

13 México vs Polonia (DSports/TyC Sports).

16 Francia vs Australia (DSports/TV Pública).

Miércoles 23 de noviembre

7 Marruecos vs Croacia (DSports/TyC Sports).

10 Alemania vs Japón (DSports/TyC Sports).

13 España vs Costa Rica (DSports/TV Pública).

16 Bélgica vs Canadá (DSports/TV Pública).

Jueves 24 de noviembre

7 Suiza vs Camerún (DSports/TV Pública).

10 Uruguay vs Corea del Sur (DSports/TV Pública).

13 Portugal vs Ghana (DSports/TyC Sports).

16 Brasil vs Serbia (DSports/TyC Sports).

Viernes 25 de noviembre

7 Gales vs Irán (DSports/TyC Sports).

10 Qatar vs Senegal (DSports/TV Pública).

13 Países Bajos vs Ecuador (DSports/TyC Sports).

16 Inglaterra vs Estados Unidos (DSports/TV Pública).

Sábado 26 de noviembre

7 Túnez vs Australia (DSports/TyC Sports).

10 Polonia vs Arabia Saudita (DSports/TyC Sports).

13 Francia vs Dinamarca (DSports/TV Pública).

16 Argentina vs México (DSports/TV Pública/TyC Sports).

Domingo 27 de noviembre

7 Japón vs Costa Rica (DSports/TyC Sports).

10 Bélgica vs Marruecos (DSports/TyC Sports).

13 Croacia vs Canadá (DSports/TV Pública).

16 España vs Alemania (DSports/TV Pública).

Lunes 28 de noviembre

7 Camerún vs Serbia (DSports/TyC Sports).

10 Corea del Sur vs Ghana (DSports/TyC Sports).

13 Brasil vs Suiza (DSports/TV Pública).

16 Portugal vs Uruguay (DSports/TyC Sports).

Martes 29 de noviembre

12 Países Bajos vs Qatar (DSports/TV Pública).

12 Ecuador vs Senegal (DSports/TyC Sports).

16 Gales vs Inglaterra (DSports/TyC Sports).

16 Irán vs Estados Unidos (DSports/TV Pública).

Miércoles 30 de noviembre

12 Túnez vs Francia (DSports/TyC Sports).

12 Australia vs Dinamarca (DSports/TV Pública).

16 Polonia vs Argentina (DSports/TV Pública/TyC Sports).

16 Arabia Saudita vs México (DSports/TyC Sports 2).

Jueves 1 de diciembre

12 Croacia vs Bélgica (DSports/TyC Sports).

12 Canadá vs Marruecos (DSports/TV Pública).

16 Japón vs España (DSports/TyC Sports).

16 Costa Rica vs Alemania (DSports/TV Pública).

Viernes 2 de diciembre

12 Corea del Sur vs Portugal (DSports/TyC Sports).

12 Ghana vs Uruguay (DSports/TV Pública).

16 Camerún vs Brasil (DSports/TyC Sports).

16 Serbia vs Suiza (DSports/TV Pública).

LA NACION